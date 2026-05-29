Myslela si, že zomrie: Herečka Penélope Cruz prežila počas natáčania filmu chvíle strachu

Svetlá reflektorov, filmové kostýmy a prípravy na ďalšiu scénu. Všetko vyzeralo ako obyčajný večer na pľaci — až kým nezazneli slová, na ktoré Penélope Cruz nikdy nezabudne. V jedinom momente sa atmosféra zmenila na strach.
Hollywoodska hviezda Penélope Cruz sa podelila o mimoriadne osobnú a desivú skúsenosť, ktorú zažila počas nakrúcania svojho nového filmu The Black Ball (La Bola Negra). Filmová ikona priznala, že ju počas práce na filme zasiahla správa od lekárov, ktorí mali podozrenie na mozgovú aneuryzmu, ako informoval magazín People.
Šokujúca správa pri príprave na natáčanie
Španielska herečka o tejto udalosti prehovorila počas tlačovej konferencie na filmovom festivale v Cannes, kde mal film premiéru. Tmavovláska si spomenula na okamih, keď sa pripravovala na nočné natáčanie scén, v ktorých hrá kabaretnú umelkyňu vystupujúcu pre vojakov.
“Práve som si nasadzovala parochňu, keď som mala telefonický hovor, v ktorom mi povedali, že zrejme mám mozgovú aneuryzmu. Myslela som si, že zomriem. Bolo to niečo neskutočné,“ uviedla Cruz. Zjavne prišiel okamžitý šok a obrovský strach.
Nahlásiť chybu v článku