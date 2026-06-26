Turisti v Chorvátsku pri parkovaní člna skončili v mori aj s autom. Ľudia sa smejú, že to nie je parkovisko

Pláž v Chorvátsku a lode

Foto: Screen Facebook (@dnevnadozaprosjecnogdalmatinca)/interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
"Bude sa predávať auto – nikdy nevidelo soľ," píše sa v jednom z komentárov.

Letná sezóna, ku ktorej neodmysliteľne patrí dovolenka pri mori, nám už začala. Mnohí Slováci rok čo rok cestujú na Jadran. Dvom turistom v Chorvátsku však dovolenka nezačala úplne najpriaznivejšie. Pri parkovaní motorového člna totiž do mora zaparkovali aj svoje čierne SUV. Či sa im ho podarilo z mora dostať bez problémov, však nevieme. No piesočnatá pláž im pravdepodobne spôsobila prvé kropaje potu na ich tohtoročnej letnej dovolenke. 

Celú situáciu zachytila fotografia, ktorá sa objavila na facebookovom profile s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného obyvateľa Dalmácie a okamžite sa stala virálnou, dokonca má už takmer tisíc označení páči sa mi to a 88 komentárov.

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Na fotografii môžeme vidieť dvoch mužov oblečených len v plavkách, ako sa snažia spustiť svoj malý modrobiely motorový čln (zaistený o auto – čierne SUV) do vody. Pri cúvaní však šofér auta zjavne neodhadol vzdialenosť a v mori skončil aj so zadnými kolesami auta. Okrem toho je pláž piesočnatá, čo pravdepodobne spôsobilo turistovi ešte väčší problém dostať svoje auto z vody.

Ľudia v komentároch sa na situácii zabávajú

Príspevok už stihol získať takmer 90 komentárov, v ktorých sa ľudia smejú, že more nie je parkovisko.

“Bude sa predávať auto – nikdy nevidelo soľ.”

“Plytká pre loď, hlboká pre auto.”

“Katalyzátor dostal dávku soli,” pridali sa ďalší komentujúci.

Niektorí však píšu, že ak je auto 4×4, šofér by nemal mať žiadny problém vyparkovať ho z mora aj z piesočnatej pláže.

Nie sú jedinými turistami v Chorvátsku, ktorí pobavili internet

Aj minulé leto internet obletelo viacero podobných fotografií, ktoré zachytili vynaliezavých turistov. Jeden dovolenkár vyriešil problém s preplnenými plážami veľmi originálne, miesto si obsadil uterákom s mimoriadne vtipným nápisom. Na čiernom uteráku svietil biely nápis “hrvat zauzeto”, čo v preklade znamená “chorvátska okupácia”. Iný dovolenkár si svoje miesto na chorvátskej pláži dokonca poistil nie dekou, ale koberčekmi z auta.

Ďalší dovolenkár sa rozhodol chytať bronz priamo uprostred mora. Do mora si totiž doniesol stoličku, na ktorú si sadol, pričom mal vodu po pás a nad hlavou slnečník, ktorý ho chránil pred ostrým slnkom, zatiaľ čo vedľa neho iní dovolenkári šnorchlovali.

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Chorvátsko, Primošten, Ilustračné foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Ako ušetriť na dovolenke v Chorvátsku

Ak sa chystáte toto leto na Jadran, okrem parkovania člna do mora vás môžu potrápiť aj vysoké ceny, máme však pre vás pripravené tipy od odborníkov, ako môžete ušetriť stovky eur na dovolenke v Chorvátsku.

Odborníci radia najmä vyhnúť sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, pretože tam sú najvyššie prirážky, vybrať sa skôr do menej vyhľadávaných letovísk, pretože tie sú lacnejšie, jedlo nakupovať vo veľkých supermarketoch ako Kaufland a Lidl, nie v malých turistických potravinách a variť si prevažne sami.

Dopredu si premyslite nápady na lacné a rýchle recepty a vyhnite sa impulzívnym nákupom v potravinách. Ak chcete ušetriť a zároveň sa stravovať v reštauráciách, niekedy stačí odbočiť len kúsok z tých najturistickejších chodníčkov a nájdete podniky, kde sa najete chutne a do sýtosti aj za menej peňazí. To však platí nielen v Chorvátsku, ale kamkoľvek po svete sa vyberiete.

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