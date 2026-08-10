Číňania chcú na východe obriu fabriku. Veľká investícia je bližšie, prinesie stovky pracovných miest

Veľká priemyselná investícia v strategickom parku Valaliky dostala zelenú na ďalší postup. Okresný úrad v Košiciach rozhodol, že zámer výstavby závodu na výrobu kovových súčiastok pre letecké motory a priemyselné turbíny sa nebude posudzovať v plnom rozsahu podľa zákona o EIA. Závod má vytvoriť približne 335 pracovných miest.
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Investorom je spoločnosť Slovakia Advanced Material so sídlom na Mlynských nivách v Bratislave. Firma patrí pod čínsku skupinu Guizhou Aviation Technical Development (GATD), ktorá sa špecializuje na presné výkovky zo superzliatin, titánu a špeciálnych ocelí a dodáva komponenty do leteckých motorov.
Tržby takmer 300 miliónov
Ako sme informovali, medzi jej zákazníkov patria svetové firmy ako Rolls-Royce, Safran, Pratt & Whitney, GE Aviation či Honeywell. GATD bola založená v roku 2006 v čínskom Guiyangu, zamestnáva približne 939 ľudí a za posledných dvanásť mesiacov dosiahla tržby okolo 270 miliónov eur. Rozhodnutie, že sa projekt nebude posudzovať podľa EIA, neznamená, že investor môže rovno začať stavať. Znamená to však značné uľahčenie budúcej výstavby.
Nový závod má stáť v subdodávateľskej zóne v južnej časti parku Valaliky, v katastri obce Geča. Investícia má dosiahnuť približne 105 miliónov eur. Areál zaberie viac ako 150 000 štvorcových metrov, z toho výrobné haly takmer 42 000 štvorcových metrov. Súčasťou projektu je aj technologické centrum na vývoj komponentov.
Firma plánuje vybudovať dve kováčske linky, dve linky izotermického valcovania prstencov, dve automatizované linky tepelného spracovania, pracoviská mechanického obrábania a laboratóriá na fyzikálno-chemické testovanie.
Investícia počíta so vznikom nových pracovných miest vo viacerých oblastiach, od výroby až po administratívu. „Prevádzka výroby zliatinových výkovkov predpokladá vytvorenie požiadavky na cca 335 nových pracovných miest, z toho 192 výrobných pracovníkov a 143 v administratíve, obchode, sklade a ostatných nevýrobných pozíciách,“ uvádza sa v dokumente zverejnenom na enviroportáli.
Výroba nebude založená na tavení kovov – ide o kovanie, valcovanie, tepelné spracovanie a obrábanie. Po nábehu má závod ročne vyrobiť okolo 80 000 výkovkov. Nepretržitá trojzmenná prevádzka bude bežať približne 320 dní v roku.
Súčasť veľkej premeny regiónu
Fabrika na letecké výkovky nie je jediným veľkým projektom, ktorý v okolí Košíc naberá tempo. V severnej časti parku Valaliky finišuje výstavba automobilky Volvo Cars, ktorá by mala spustiť výrobu elektromobilov v priebehu budúceho roka a vytvoriť vyše 3 300 pracovných miest.
Podľa informatívnej správy predloženej Ministerstvom hospodárstva SR má štát do roku 2029 investovať do parku a okolitej infraštruktúry vyše 733 miliónov eur, samotná automobilka preinvestuje takmer 1,19 miliardy eur.
Priemyselný park má priniesť nové pracovné príležitosti nielen pre Košice a ich okolie, ale pre celý región východného Slovenska. V areáli parku, vo výrobnom závode Volvo Cars a u jeho dodávateľov by malo v najbližších rokoch nájsť zamestnanie takmer 16 000 ľudí.
Rozvoj priemyslu zároveň vytvorí väčší priestor pre stredné odborné a vysoké školy, najmä pre odbory súvisiace so strojárstvom a automobilovým priemyslom. Počíta sa tiež s rekvalifikáciou približne 25 000 nezamestnaných ľudí, ktorí by mohli získať nové pracovné uplatnenie. Projekt má zároveň prispieť k lepšiemu zapájaniu marginalizovaných skupín obyvateľstva do pracovného trhu.
Východné investície prinášajú aj bezpečnostné otázky
Čínske firmy v posledných rokoch rozširujú svoje pôsobenie aj do strategických odvetví v Európe. Na Slovensku je okrem pripravovaného závodu vo Valalikoch výrazným príkladom aj projekt výroby batérií v Šuranoch, za ktorým stojí čínska spoločnosť Gotion High Tech v spolupráci so slovenským InoBat.
Ako informoval portál Forbes, príchod čínskych investorov však zároveň vyvoláva diskusie o možných bezpečnostných rizikách. Sinologička Simona Fantová z projektu Sinopsis, ktorý sa venuje dianiu v Číne, upozorňuje, že tamojšia legislatíva ukladá čínskym spoločnostiam povinnosť spolupracovať so spravodajskými službami.
Podľa nej je preto potrebné dôkladne zvažovať, ktoré čínske investície a do ktorých strategických odvetví by mali byť v Európskej únii povolené. Na podobné riziká v minulosti upozornil aj šéf českej Bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Podľa jeho vyjadrení sa Čína dlhodobo snaží presadzovať svoj vplyv v slobodných krajinách.
Aktivity čínskych spoločností na Slovensku zároveň sledujú aj slovenské bezpečnostné zložky. V prípade pripravovaného závodu vo Valalikoch je pozornosť o to väčšia, že má vyrábať komponenty určené pre letecký a energetický priemysel. Ide pritom o oblasti, ktoré sa z pohľadu technologickej a bezpečnostnej ochrany považujú za citlivé.
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