Pozrite sa, ako udržíte melón čerstvý čo najdlhšie: Na šikovný trik nedajú dopustiť ani odborníci

Ak si chcete sladký melón užiť na maximum, nestačí len vedieť v obchode vybrať ten správny. Je potrebné ho vedieť aj správne uskladniť. Prezradíme vám, ako na to, aby vydržal čo najdlhšie.
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Nezabudnite melón umyť
Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké triky môžete použiť, ak si chcete v obchode vybrať ten najlepší melón. Prezradili sme vám napríklad, prečo vás bezjadierkové melóny môžu sklamať. Čo však po tom, ako si ovocie prinesiete domov?
Ako nám pred časom prezradila hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič, nejeden milovník ovocia na tento krok zabúda, no predtým, ako melón rozkrojíte, by ste ho mali poriadne umyť.
„Kým je melón celý, nie je problém. Ťažkosti môžu nastať vo chvíli, keď vezmete nôž a začnete ho krájať. Ak totiž prerežete znečistený povrch, nôž môže preniesť nečistoty a baktérie zo šupky priamo do dužiny. A tam majú mikroorganizmy doslova all-inclusive dovolenku – dostatok vody, živín aj príjemnú teplotu. Inými slovami: to, čo bolo pôvodne len na povrchu, sa môže dostať dovnútra,“ vysvetlila pre interez odborníčka.
Čo ak ho nezjete celý?
„Pred rozkrojením je vhodné melón umyť pod tečúcou pitnou vodou. Nie je potrebné používať saponáty, dezinfekciu ani žiadne špeciálne prípravky na ovocie. Melón nepotrebuje wellness procedúru ani penový kúpeľ. Úplne postačí dôkladné opláchnutie a prípadne jemné očistenie povrchu,“ dodala.
„Po umytí je vhodné melón osušiť čistou, ideálne jednorazovou papierovou utierkou. A, samozrejme, nezabúdajte ani na čistý nôž a čistú dosku na krájanie. Krájať melón nožom, ktorým ste pred chvíľou porciovali surové mäso, nie je práve recept na bezstarostné leto,“ zdôrazňuje hygienička.
Čo však v prípade, ak ste melón na jedno posedenie nezjedli celý? Čo najskôr by mal putovať do chladničky, nie je však jedno, ako to odložíte. Z webu svetoznámej Marthy Stewart sa dozvedáme, že šupka pôsobí ako ochranná bariéra. Akonáhle však melón rozkrojíte, začne sa kaziť. Melón je o to rizikovejší, že obsahuje veľa vody.
Nakrájajte ho a zakryte
Jedným z trikov je nenechať melón v šupke, ale nakrájať ho na menšie kúsky a uskladniť ho v chladničke v nádobe, ktorú môžete uzavrieť. Ak vám ostane celá polovica či štvrtina melóna, je dôležité zakryť dužinu plastovou fóliou alebo papierovým obalom z včelieho vosku. Šikovným trikom môže byť aj zakrytie melónu čistou čiapkou do sprchy.
Ako dlho melón vydrží? Ak nie je rozkrojený, vydrží pri izbovej teplote pokojne aj dva týždne. Nemal by však byť na priamom slnku a ani na mieste, kde je vysoká vzdušná vlhkosť. Ak ho už rozkrojíte, vydrží v priemere tri až sedem dní.
Nezabudnite ho v aute
Odporúčania týkajúce sa toho, či nerozkrojený melón skladovať pri izbovej teplote alebo v chladničke, sa rozchádzajú. Web Marthy Stewart tvrdí, že ak dáte celý melón do chladničky, vydrží ešte o dva týždne dlhšie ako pri izbovej teplote.
Na webe Chowhound sme však natrafili na informáciu, že chladenie celého melóna jeho životnosť, naopak, skracuje a mení aj jeho chuť a kvalitu k horšiemu. Isté však je, že akonáhle ho rozrežete, musí ísť do chladničky. Pochopiteľne, za žiadnych okolností nezabudnite melón vybrať z auta po tom, ako ho kúpite, a čo najskôr ho presuňte domov.
V prípade, ak nechcete melón rezať na kúsky a skladovať v nádobe alebo zakrývať ho plastovou fóliou, odborníci radia pokúsiť sa ho narezať tak, aby ste na ňom ponechali šupku, keďže tá je prirodzenou ochrannou bariérou. To znamená ponechať to napríklad rozrezaný na polky či na štvrtiny.
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