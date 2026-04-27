Trump dostale po pokuse o atentát nový návrh prímeria: Krízu Hormuzského prielivu chcú vyriešiť čo najskôr

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Teherán môže rokovať, jadrové zbrane však neprichádzajú do úvahy.

Irán dal Spojeným štátom nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Axios s odvolaním sa na amerického predstaviteľa a dva zdroje oboznámené so záležitosťou, píše TASR.

Návrh podľa správy dostali USA cez pakistanských sprostredkovateľov a zameriava sa na to, aby sa najskôr vyriešila kríza okolo strategického Hormuzského prielivu a americkej blokády iránskych prístavov. Teherán navrhuje predĺžiť prímerie na dlhý čas alebo sa dohodnúť na trvalom ukončení vojny, uviedli zdroje.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy: Zrušil cestu svojich vyslancov do Pakistanu
2.
Nemecko vyšle mínolovku na misiu v Hormuzskom prielive: Trump nariadil zničiť lode kladúce míny
3.
Uniknúť z vojny a zachovať si tvár: Spojené štáty podľa Iránu uviazli a hľadajú východisko
Zobraziť všetky články (248)

Jadrové rokovania až neskôr

Jadrové rokovania by sa začali až v neskoršej fáze po tom, ako bude znovu otvorený prieliv a zrušená blokáda. Biely dom návrh dostal, no nie je jasné, či je pripravený preskúmať ho, doplnil Axios. Washington sa k správe zatiaľ nevyjadril. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Irán môže zatelefonovať Spojeným štátom, ak chce rokovať o ukončení vojny. Zdôraznil, že islamská republika nemôže mať nikdy jadrové zbrane, informovala agentúra Reuters.

Nádeje na oživenie mierových rozhovorov v sobotu klesli, keď Trump oznámil zrušenie cesty svojich vyslancov do Islamabadu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí dorazil do Pakistanu v piatok a po následnej návšteve Ománu sa tam v nedeľu vrátil, no medzičasom odcestoval do Ruska, kde sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom.

Trump vyslal jasný odkaz

„Ak chcú hovoriť, môžu k nám prísť alebo nám môžu zavolať. Viete, máme telefón. Máme dobré, bezpečné linky,“ povedal Trump v nedeľu v televízii Fox News. „Vedia, čo musí byť v dohode. Je to veľmi jednoduché: nemôžu mať jadrovú zbraň, inak nie je dôvod stretnúť sa,“ povedal šéf Bieleho domu. Irán dlho žiada, aby Washington uznal jeho právo na obohacovanie uránu. Teherán tvrdí, že ho potrebuje výlučne na mierové účely, no západné veľmoci tvrdia, že tento proces je zameraný na vývoj nukleárnych zbraní.

Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete

