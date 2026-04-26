Ferenčáka mi je ľúto, povedal Šutaj Eštok: Odmieta, že by vlastnil nehnuteľnosť v Dubaji

Diskusia o obmedzení prístupu k údajom z katastra vyvolala napätie nielen medzi koalíciou a opozíciou, ale aj v samotnej vláde. Návrh zákona, ktorý by sťažil verejnú kontrolu majetkov vrátane politikov, v parlamente neprešiel.
O téme sa diskutovalo aj v relácii STVR O päť minút 12, kde tentokrát vystúpil predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s predsedom KDH Milanom Majerským, pričom zazneli aj reakcie na aktuálne dianie okolo poslanca Jána Ferenčáka.
Šutaj Eštok odmieta výhrady k zákonu
Minister vnútra nesúhlasí s tým, že by návrh obmedzoval transparentnosť. „Nerozumiem, na čo je bežnému človeku vedieť, kde má pán redaktor parcelu,“ uviedol na margo kritiky. Podľa návrhu by za vytváranie profilov ľudí na základe údajov z katastra hrozili vysoké finančné sankcie. Kritici však upozorňujú, že takéto opatrenie by mohlo výrazne skomplikovať kontrolu majetkov verejných činiteľov.
Zákon sa nepodarilo schváliť najmä preto, že viacerí poslanci koaličnej SNS sa pri hlasovaní zdržali. Opozícia tento výsledok privítala a dlhodobo upozorňuje na riziká spojené s obmedzením prístupu k informáciám. O návrhu sa bude môcť opätovne hlasovať najskôr o pol roka.
Do diskusie vstúpil aj prípad Ferenčáka
Debatu sprevádzali aj vyjadrenia týkajúce sa poslanca Jána Ferenčáka, ktorý tvrdí, že sa stal obeťou útoku. Šutaj Eštok odmietol, že by išlo o politicky motivovaný incident. „Je mi ho ľúto,“ povedal.
Zároveň zdôraznil, že medzi ním a Ferenčákom nie je osobný konflikt a jeho vyjadrenia považuje za potvrdenie správnosti rozhodnutia vylúčiť ho zo strany.
Minister vnútra tiež odmietol obvinenia, že by vlastnil nehnuteľnosť v Dubaji, ktoré zazneli v súvislosti s týmto sporom. Predseda KDH Milan Majerský upozornil, že ak sú tvrdenia o útoku čo i len sčasti pravdivé, ide o vážnu situáciu, ktorá si vyžaduje dôkladné preverenie.
Reakcia strany Hlas
Strana Hlas-SD v súvislosti s napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka jednoznačne zdôrazňuje, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené. „Rovnako však platí, že každý verejný činiteľ je povinný odpovedať na zákonné a oprávnené otázky orgánov činných v trestnom konaní vrátane otázok o pôvode majetku,“ uviedla strana v reakcii na Ferenčákove vyjadrenia v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24, ktoré označila za šírenie klamstiev a výmyslov.
Hlas-SD poukázal na to, že rozhodnutie o vylúčení Ferenčáka zo strany bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu na základe návrhu jeho materskej organizácie v Kežmarku a po dôkladnom zhodnotení jeho konania. „Dnešné vystúpenie len potvrdzuje správnosť a nevyhnutnosť tohto kroku,“ vyhlásila strana.
