Český film sa ocitol v spoločnosti Leonarda DiCapria či princa Williama. Hviezdil na odovzdávaní slávnych cien

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Česká snímka si odniesla cenu pre najlepší dokument.

Akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou triumfoval v nedeľu cenu na slávnostnom odovzdávaní 79. ročníka cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA). Získal ocenenia v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho filmu, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Jedna bitka za druhou mala najviac, 14, nominácií na britskú obdobu Oscarov. Ocenenie si odniesol okrem iného jej tvorca Paul Thomas Anderson za najlepšiu réžiu i najlepší adaptovaný scenár. Netradičný triler s prvkami politickej drámy i čiernej komédie si tak potvrdil pozíciu jedného z favoritov pred odovzdávaním cien americkej akadémie v polovici marca.

Bodovali aj Hriešnici

Hlavným konkurentom bol ďalší americký film Hriešnici s 13 nomináciami. Upírsky horor dostal cenu za najlepší pôvodný scenár, ktorý napísal jeho režisér Ryan Coogler, najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe, ktorou je Wunmi Mosakuová, a najlepšiu pôvodnú hudbu. Snímka len pred niekoľkými dňami prelomila historický rekord so 16 nomináciami na Oscara.

Ako najlepší herec v hlavnej úlohe bol ocenený britský predstaviteľ Robert Aramayo, ktorý v snímke I Swear stvárnil mladého muža s Tourettovým syndrómom. Aramayo, ktorý sa presadil v súťaži so známejšími kolegami ako Leonardo DiCaprio a Timothee Chalamet, dostal aj ocenenie pre vychádzajúcu hviezdu roka.

Za najlepší ženský herecký výkon v nedeľu odmenili Jessie Buckleyovú ako predstaviteľku titulnej úlohy v snímke Hamnet. Táto shakespearovská rodinná tragédia dostala ocenenie aj pre najlepší britský film. Ako najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe ocenili Seana Penna z Jednej bitky za druhou.

Český úspech

Najlepším filmom v inom ako anglickom jazyku je Citová hodnota dánskeho režiséra Joachima Triera. Frankenstein režiséra Guillerma del Tora si dostal sošky za najlepšiu výpravu, kostýmy a masky.

Cenu pre najlepší dokument si odmietol Pán Nikto proti Putinovi o ruskom učiteľovi, ktorý dokumentoval propagandu na ruských školách po invázii na Ukrajinu. Film v dánsko-českej koprodukcii režírovali americký tvorca David Borenstein a samotný protagonista, učiteľ Pavel Talankin.

V poradí 79. ročník udeľovania cien BAFTA sa uskutočnil v londýnskej Royal Festival Hall, kde sa na červenom koberci pred galavečerom objavili hviezdy ako Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stoneová, Cillian Murphy, Glenn Closeová či Ethan Hawke. Slávnostný večer, na ktorom sa zúčastnili aj princ William ako prezident BAFTA a jeho manželka Catherine, moderoval škótsky herec Alan Cumming.

