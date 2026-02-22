Štvrtí, ale hrdí: Országh oceňuje mladý slovenský tím, ktorý na ZOH 2026 prekonal očakávania

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh vyhlásil po trpkej prehre v súboji o bronz na ZOH 2026, že štvrté miesto na turnaji plnom hviezd z NHL nie je odrazom slovenského hokeja a jeho zverenci prekonali očakávania.
„Veľa vecí nám tu sadlo, vyšlo v správny čas, v správny moment. Chalani vytvorili neuveriteľnú partiu a to štvrté mieste si absolútne zaslúžia, pretože si ho vybojovali,“ zhodnotil.
Slováci zažili vydarený turnaj, postup do boja o medaily čakal pred jeho štartom len málokto z odborníkov či fanúšikov. Športový sviatok však zakončili dvoma vysokým prehrami, čo najmä po neúspechu v boji o bronz ovplyvnilo hodnotenie celkového vystúpenia.
„Keď sa na to pozrieme reálne, dúfali sme, že sa dostaneme do štvrťfinále a že tam niekoho potrápime. Nakoniec sme skončili v boji o medaily,“ zdôraznil hlavný tréner. „V posledných dvoch zápasoch sme už trochu narazili na svoj strop a súperi boli lepší. O tom nie je pochýb. Ale pozrime, proti komu sme hrali. Proti akým špičkovým tímom a hráčom, ktorí sú zvyknutí na NHL tempo a hrajú od 15 do 22 minút každý deň, každý zápas. Naši chalani s nimi držali tempo.“
Zbytočný faul
To však už veľmi neplatilo v sobotňajšom dueli s Fínskom. Slovákom v prvej polovici chýbali rýchlosť, presnosť aj nápaditosť, ktoré ich zdobili v úvodnom zápase so Suomi (4:1). Po góle Tomáša Tatara v závere druhej časti svitla nádej na obhajobu bronzu z Pekingu, no rýchlo sa rozplynula po individuálnych chybách v tretej tretine.
„Ešte sme boli v zápase, ale prišiel zbytočný faul, hneď na to gól. Potom ďalšia chyba, padli nám dvaja hráči a už bolo viac menej vymaľované. Bolo vidno, že už nám dochádzajú sily, že už sme trošku ťahali nohy. Za stavu 1:4 sme išli do risku, je jedno koľko prehráte, dvakrát sme odvolali brankára a inkasovali sme. Keď sa dostanete do zápasu o bronz, tak chcete byť úspešní. Boli sme blízko, ale na druhej strane sme boli veľmi ďaleko,“ uviedol Országh.
Zápasy sa hrali v rýchlom slede
Zlomový moment sa udial v 48. minúte, keď Adam Ružička nezvládol súboj s rýchlym Sebastianom Ahom, fauloval ho a Fíni z presilovky upravili na 3:1. „Nikdy nekritizujem hráčov v médiách. Vyhrávame a prehrávame ako tím,“ stál si za svojim hlavný tréner. „Máme mladý tím, najmladšie mužstvo na turnaji. Spravili sme dobré veci, v niektorých budeme musieť ešte dospieť. Boli sme najviac vylučované mužstvo a to nás stálo veľa síl. Zápasy sa hrali v strašne rýchlom slede, tretí za štyri dni a už bolo vidno, že jednoducho nám tie sily chýbajú. Ale na druhej strane musíme byť hrdí na týchto chlapcov, čo dokázali. Teraz to síce bolí, pretože sme mali šancu na bronz, ale keď sa pozrieme späť na tento turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne,“ povedal.
Bude treba dorásť
Országh verí, že slovenská reprezentácia má na čom stavať a na ďalších turnajoch môže bojovať o úspechy. Záležať to však bude aj od toho, koľko hráčov z NHL či najlepších európskych líg príde napríklad na majstrovstvá sveta. „Mali sme tu najmladšie mužstvo a do niektorých vecí bude treba dorásť, ale máme na čom stavať. Mali sme tu to najlepšie, čo momentálne máme. Možno ešte nejakí dvaja-traja chalani, ktorí sú v takom širšom výbere. Na druhej strane treba povedať, že keď viacero chalanov z tohto tímu vypadne, tak tá druhá vlna, ktorá ich má nahradiť, nie je až taká kvalitná,“ uviedol a pridal aj porovnanie so svetom:
„Kanada a Amerika sú niekde úplne odskočené, potom je silná štvorka Česko, Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko. A potom sme my, Lotyši, Nemci a Dáni. Ja vidím budúcnosť pre toto mužstvo, ale nemôžeme si myslieť, že dnes sme skončili štvrtí a že to tak bude na každých majstrovstvách sveta a na každej olympiáde. Potrebujeme, aby naši hráči hrali v dobrých ligách, i európskych, či je to Švédsko, Česko išlo veľmi hore. Zároveň, aby mladí dostávali šancu v domácej extralige, aby sa mali odkiaľ odraziť. Verím, že budúcnosť bude lepšia.“
Nahlásiť chybu v článku