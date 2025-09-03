Lekári prezradili, ako podľa nich vyzerá „dobrá“ smrť: Takto by chceli odísť z tohto sveta, jedna vec prekvapí

Čo sa smrti týka, jedno je hádam isté – nikto nechce v posledných momentoch na tomto svete trpieť a mať bolesti. Lekári sú so zomieraním konfrontovaní často. Prezradili, ako by chceli, aby vyzeral ich odchod z tohto života.
Ako by chceli zomierať lekári?
Ako informuje IFL Science, výskumníci z End-of-life Care Research Group v Belgicku si vypočuli odpovede 45 lekárov na otázku, ako si predstavujú „dobrú“ smrť. Výsledky odborníkov prekvapili v tom, aké boli kontrastné v porovnaní s odpoveďami ľudí mimo tejto profesie. To, ako človek vníma smrť, závidí najmä od kultúry, v ktorej vyrastá.
V minulosti sa napríklad verilo, že človek sa na smrť musí pripraviť najmä po duchovnej stránke, pretože na smrteľnej posteli sa o jeho dušu pobijú pekelné a nebeské sily. Dôležité bolo, aby ku koncu dušu človeka neťažili hriechy. Dnes si smrť neradi pripomíname a je tabuizovanou témou, aj keď je nevyhnutná. Neraz sa ale presúva zo sféry duchovna do nemocníc a ľudia na ňu hľadia z medicínskeho hľadiska.
Ako strety so smrťou ovplyvňujú profesionálov pracujúcich v oblasti medicíny či paliatívnej starostlivosti? Zaujímavé je, že nejeden lekár by si zvolil celkom inú starostlivosť na konci života, než akú poskytuje svojim pacientom. Výsledky výskumu ukázali, že lekári často uvažujú nad vlastnou smrteľnosťou a zaoberajú sa otázkou, ako by chceli zomrieť.
Chcú byť vopred pripravení
Ak by si mohli vybrať, chceli by byť na smrť vopred pripravení a zomrieť doma, prípade v hospici. Nechceli by trpieť a chceli by byť v kruhu svojich blízkych a mať dostatok času rozlúčiť sa. Chceli by mať vyrovnané všetky svetské aj duchovné záležitosti, zachovať si čistú a jasnú myseľ a dôstojnosť.
Niektorí lekári priznávajú, že sú takí navyknutí na nemocničné prostredie, že by im neprekážalo zomierať aj v nemocnici. Časť sa ale zhoduje, že by chceli vopred vedieť, že sa ich posledné momenty blížia a chceli by byť pripravení.
Tomuto by sa vyhli
Niektorí priznávajú, že pacienti sú v posledných momentoch neraz vystavovaní nepríjemným a agresívnym procedúram, ktoré sú už ale v danom momente skôr zbytočné. Tomu by sa radšej vyhli a taktiež nechcú byť v žiadnom zmysle záťažou pre svojich príbuzných.
V porovnaní s lekármi si ľudia mimo tejto profesie neraz želajú, aby na nich boli vykonávané procedúry, ktoré im môžu predĺžiť život. Možno je to tak preto, lebo ľudia pociťujú strach, neistotu a nemajú také rozsiahle medicínske poznatky ako lekári.
