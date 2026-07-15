Union a Dôvera podpísali dôležitú zmluvu: Spoja sa do jednej poisťovne, takto to ovplyvní klientov

Budova nemocnice Penta Hospitals v Trebišove

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Achmea predáva Union, po spojení s Dôverou má vzniknúť jedna zdravotná poisťovňa.

Union zdravotná poisťovňa smeruje k jednej z najväčších zmien vo svojej histórii. Jej akcionár podpísal dohodu o predaji poisťovne spoločnosti Dôvera. Ak transakciu schvália príslušné úrady, na slovenskom trhu vznikne jedna silnejšia zdravotná poisťovňa. Obe spoločnosti zároveň ubezpečujú klientov, že v tejto chvíli nemusia robiť vôbec nič a ich služby zostávajú bez zmien.

Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Po získaní súhlasov má nasledovať zlúčenie

TASR o tom informovali z oboch zdravotných poisťovní. „Union zdravotná poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a za tento čas sa etablovala ako vyspelá zdravotná poisťovňa. Plánované spojenie s Dôverou je logickým krokom pre jej ďalší rast, rozvoj a dlhodobú udržateľnosť. Union poisťovňa naďalej zostane aktívna na slovenskom trhu so zameraním na komerčné poistenie. Kúpna zmluva bola podpísaná 14. júla 2026. Účinnosť nadobudne po získaní súhlasov príslušných inštitúcií a splnení všetkých podmienok,“ ozrejmili poisťovne.

Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Vzniknúť tak má jedna silnejšia zdravotná poisťovňa s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie.

Pre klientov Unionu sa zatiaľ nič nemení

Obe poisťovne zároveň plánujú vstúpiť do partnerstva, v rámci ktorého budú môcť klienti využívať poistné riešenia oboch spoločností v oblasti zdravotného a komerčného poistenia.

Pobočka poisťovne Dôvera
Foto: Dôvera

„Pre klientov Union zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti. Zároveň je to pre Union poisťovňu príležitosť ešte silnejšie sa zamerať na komerčné poistenie, kde vidíme významný potenciál prinášať klientom dlhodobú hodnotu. Som rád, že aj v tejto oblasti nadväzujeme strategické partnerstvo s Dôverou, ktoré umožní klientom využívať poistné riešenia oboch spoločností,“ uviedol generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne a Union poisťovne Michal Špaňár.

Dôvera chce spojiť benefity oboch poisťovní

 „Sme hrdí na to, že nám partneri z Achmei prejavili podpisom kúpnej zmluvy dôveru, že sa o ich poistencov dobre postaráme. Pre poistencov Union zdravotnej poisťovne aj Dôvery je to dobrá správa, pretože získajú viac, ako im ich zdravotné poisťovne ponúkali doteraz. Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ doplnil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Klienti nájdu najnovšie informácie na webových stránkach Unionu aj Dôvery, kde budú aktualizácie pravidelne zverejňované podľa toho, ako bude proces napredovať. Klienti v tejto fáze nemusia podniknúť žiadne kroky.

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