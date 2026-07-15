Jadrovej elektrárni Temelín predĺžia životnosť. Vymenia turbogenerátory, má fungovať 80 rokov

Jadrová elektráreň

Foto: ČEZ

Lucia Mužlová
ČEZ pripravuje Temelín na 80-ročnú prevádzku.

Energetická infraštruktúra je kľúčovým prvkom každej krajiny. Temelín je elektráreň s najväčším inštalovaným výkonom v Česku. Aj preto sa už dlho vedú debaty o tom, ako jej životnosť predĺžiť. Zdá sa, že návrhy sú vo finále, kľúčové ale bude zabezpečiť bezpečnosť.

Oba bloky jadrovej elektrárne Temelín v Juhočeskom kraji môžu vyrábať elektrinu o 20 rokov dlhšie, než sa dosiaľ uvádzalo. V prevádzke by tak mohli byť až do roku 2080 a 2082. V utorok to oznámil český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Predĺženie životnosti si podľa jeho slov vyžiada investície do modernizácie vo výške päť až šesť miliárd korún (206 – 247 miliónov eur), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Jadrová elektráreň Temelín
Foto: ČEZ

Môžu ísť až na 80 rokov

„Budeme tu mať stabilný zdroj, ktorý reaguje na to, že sa investuje aj do menej stabilných zdrojov – obnoviteľných – a udržiava prenosovú a distribučnú sústavu v rovnováhe, čo je zásadné. Zároveň môžem konštatovať, že budeme mať dostatok elektrickej energie,“ vyhlásil Havlíček.

Plán vychádza z technických analýz spoločnosti ČEZ. Jej generálny riaditeľ Daniel Beneš na spoločnej tlačovej konferencii s Havlíčkom a ďalšími funkcionármi pripomenul, že pri spustení blokov v rokoch 2000 a 2002 sa predpokladalo, že budú elektrinu vyrábať 60 rokov. „Naše analýzy, ktoré si robíme, ukazujú, že môžeme ísť na 80 rokov. A to ako z hľadiska bezpečnosti, tak životnosti jednotlivých komponentov aj z hľadiska ekonomického,“ povedal Beneš a dodal, že projekt predĺženia životnosti pripravovali niekoľko rokov.

Potrebná modernizácia zahŕňa napríklad výmenu generátorov, obnovu vybraných potrubných trás, armatúr a elektrických prvkov a tiež výmenu častí riadiacich a bezpečnostných systémov.

Beneš v rozhovore pre stanicu ČT24 neskôr uviedol, že v Temelíne je priestor ešte na dva veľké bloky a jeden malý modulárny reaktor. Predpokladá, že bude nutné, aby sa o ich prípadnej výstavbe rozhodlo v súčasnom volebnom období. „V tejto chvíli má spoločnosť Dukovany II opciu na ďalšie dva bloky a je tam nejaký termín, do ktorého platia ceny. A myslím si, že v týchto termínoch sa bude vláda rozhodovať,“ dodal.

O predĺžení životnosti o 20 rokov Havlíček hovoril ešte v apríli aj v súvislosti s elektrárňou Dukovany.

Pracovníci v jadrovej elektrárni
Foto: SITA/ČEZ

Nie je jasné, kto reaktory dostavia

Jadrová elektráreň Temelín sa nachádza približne 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektrickú energiu vyrába v dvoch výrobných blokoch s tlakovodnými reaktormi VVER 1000 typu V-320. Po novembri 1989 bolo v nových politických a ekonomických podmienkach rozhodnuté o znížení počtu blokov na dva.

Napriek obdobiu veľkých neistôt bola výstavba v redukovanom rozsahu a s modernizovanou technológiou dokončená. V júli 2000 bolo do reaktora zavedené jadrové palivo a 21. decembra 2000 vyrobil prvý blok prvú elektrickú energiu. Pred uvedením jadrovej elektrárne do prevádzky boli Južné Čechy odkázané na dodávky elektrickej energie z iných oblastí, predovšetkým z ekologicky zaťažených Severných Čiech.

Výstavba tohto významného energetického zdroja umožnila riešiť nedostatok elektrickej energie aj nepriaznivú ekologickú situáciu v Severných Čechách, keďže elektráreň Temelín umožnila nahradiť zastarané a postupne odstavované bloky uhoľných elektrární.

Ešte v roku 2024 česká vláda rozhodla, že nové jadrové bloky postaví juhokórejská firma KHNP. Petr Fiala vtedy oznámil, že naraz sa budú stavať dva bloky v Dukovanoch a začne sa s vyjednávaním o stavbe ďalších dvoch blokov v Temelíne.

Pri Dukovanoch už má juhokórejská firma istotu, no ich podieľanie sa na stavbe dvoch reaktorov v Temelíne nie je zaručené. Kórejci ale stále veria, že dajú lepšiu ponuku ako konkurencia. Záujemcovia o dostavbu Temelína musia predložiť ponuky a štát o nich rozhodne na budúci rok.

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