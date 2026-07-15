Najväčšia kostra Tyrannosaura rexa sa predala. Za 43,81 milióna eur si ju kúpil súkromný zberateľ

Tyrannosaurus rex je pravdepodobne najznámejší a najikonickejší dravý dinosaurus. Jeho meno pochádza z gréckeho slova tyrannos (vládca alebo krutovládca) a z latinského slova rex (kráľ). Pozná ho každé dieťa a jeho kostru ste mohli vidieť aj v mnohých rodinných filmoch.
Tento mohutný zabijak žil pred 68 až 66 miliónmi rokov a obýval rozsiahle oblasti západnej časti dnešných Spojených štátov amerických. Dosahoval dĺžku 12 až 13 metrov a hmotnosť približne 6 až 9 ton. Popularitu Tyrannosaura rexa umocnil najmä film Jurský park z roku 1993, ktorý z neho urobil symbol celej éry dinosaurov.
Kostru predali súkromníkovi
Jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus rex na svete, prezývaná aj Gus, sa na aukcii v New Yorku vydražila za rekordných 50,1 milióna dolárov (43,81 milióna eur). V stredu o tom informovala agentúra DPA.
It’s a world record for Gus! The T. Rex just became the most expensive dinosaur ever sold at auction.
This morning at #SothebysNewYork, the room erupted into applause as seven online, phone and in-person bidders battled over 10 minutes for a final hammer price of over $50.1… pic.twitter.com/YtzIsl2u56
— Sotheby’s (@Sothebys) July 14, 2026
Aukcia v sieni Sotheby’s trvala približne desať minút a zapojilo sa do nej sedem záujemcov. Totožnosť kupujúceho aukčná sieň nezverejnila.
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlymi pobrežnými nížinami pravidelne zaplavovanými vodou.
Kostra meria 11,6 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre druhu Tyrannosaurus rex. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63 percent. Objavili ju v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota.
Doterajší aukčný rekord za kostru dinosaura mala kostra stegosaura, ktorá sa v roku 2024 v New Yorku predala za takmer 45 miliónov dolárov (39,35 milióna eur).
V posledných rokoch sa kostry dinosaurov a ďalšie fosílne pozostatky na aukciách predávajú za miliónové sumy. Mnohí odborníci však kritizujú predaj vedecky významných nálezov súkromným osobám.
Nie je to prvá dražba T. rexa
Trhu s fosíliami sa darí. Potvrdila to napríklad aj aukcia v júli 2024 v Sotheby’s v New Yorku, na ktorej sa predala 150 miliónov rokov stará kostra Tyrannosaura rex. Kostru apatosaura známu ako „Vulcain“ vydražili za 4,7 milióna eur. Novým majiteľom je francúzsky zberateľ, ktorý ju mienil zapožičať múzeu alebo vedeckej inštitúcii.
„Vulcain“ meria 25 metrov a viac ako 80 percent kostí je pôvodných. Pred aukciou sa jeho predajná cena odhadovala na 3 až 5 miliónov eur. Suma 4,7 milióna eur nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a poplatok pre dražobnú spoločnosť.
Apatosaury boli živočíšny druh podobný brontosaurom. Názov apatosaurus je odvodený z gréckych slov, ktoré znamenajú „klamlivá jašterica“. Mali dlhý tenký chvost, ktorý im pomáhal udržiavať rovnováhu pri chôdzi a tiež ako obrana proti predátorom. „Vulcain“ žil pred približne 150 miliónmi rokov a jeho kostru paleontológovia objavili v americkom Wyomingu v roku 2018.
Najstarší žijúci mäsožravý dinosaurus je Pendraig milnerae
Britskí vedci popísali najstaršieho známeho mäsožravého dinosaura nájdeného v Spojenom kráľovstve. Tvor s názvom Pendraig milnerae bol dlhý len približne jeden meter vrátane chvosta. Patril do skupiny tzv. theropodov, kam sa zaraďuje aj Tyrannosaurus rex a súčasné druhy vtákov.
Prvá časť názvu – pendraig – bolo pomenovanie draka v stredovekej waleštine. Druhá časť – milnerae – je poctou nedávno zosnulej britskej paleontologičke Angele Milnerovej (1947-2021).
Dinosaurus Pendraig milnerae žil v období neskorého triasu pred viac ako 200 miliónmi rokov. Jeho pozostatky po prvý raz objavili v dedine Pantyffynnon na juhu Walesu a vedecky popísané boli v roku 1983.
Výskumníci ho však až teraz klasifikovali ako nový druh a súčasne najstaršieho theropoda, akého doteraz objavili na území Británie.
„Pendraig milnerae žil krátko po začiatku vývoja mäsožravých dinosaurov,“ povedal Stephan Spiekman, výskumník z londýnskeho Prírodopisného múzea (Natural History Museum), ktorý je jedným z autorov štúdie. Vysvetlil, že dinosaury z tejto skupiny boli – v porovnaní s neskoršími theropodmi – len malého vzrastu.
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