Pribudli nové tresty, inak to bude aj pri súdnych sporoch: Od dnes platia dôležité zmeny, dotknú sa možno aj vás

Od stredy 15. júla vstúpilo do platnosti viacero zmien, ktoré môžu ovplyvniť priebeh súdnych sporov aj tresty za priestupky. Súd získa väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o rozsudkoch pre zmeškanie, zároveň pribudne nový druh sankcie v podobe menších obecných prác a za viaceré priestupky si ľudia po novom môžu výrazne priplatiť.
Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia od stredy zmeny. Po novom bude mať súd možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť.
Súd získa väčšiu voľnosť pri rozhodovaní
„Súd bude disponovať diskrečnou právomocou posúdiť všetky relevantné okolnosti prípadu vrátane predchádzajúceho procesného správania žalovaného a na základe tohto posúdenia rozhodnúť, či sú splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie, alebo či je namieste pokračovať v konaní iným procesným postupom,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí.
Túto zmenu odôvodňovalo tým, že doterajšia úprava, týkajúca sa rozsudkov pre zmeškanie, bola neprimerane prísna. „A to najmä v situáciách, keď sa v danej veci uskutočnilo viacero pojednávaní, na ktoré sa žalovaný riadne dostavil a aktívne sa ich zúčastnil, pričom k jeho neúčasti došlo len na jednom pojednávaní,“ argumentovalo.
Menia sa pravidlá doručovania rozsudkov
Novela prináša aj zmenu pri doručovaní rozsudku pre zmeškanie žalovanému, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je v konaní procesne zastúpená. Po novom sa v takýchto prípadoch nemá uplatňovať ustanovenie osobitného predpisu o doručovaní do elektronickej schránky.
„Cieľom úpravy je posilniť procesné postavenie fyzických osôb bez odbornej pomoci, a to najmä s prihliadnutím na závažné procesné dôsledky, ktoré vydanie rozsudku pre zmeškanie pre žalovaného predstavuje,“ priblížil rezort. Doručovanie rozsudkov pre zmeškanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba.
Rozširuje sa tiež osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Prostriedky ochrany spočívajú v zavedení mechanizmu, ktorý umožní súdu v skorom štádiu zistiť, či žaloba nesmeruje k zastrašovaniu a odrádzaniu od verejnej účasti, a takúto žalobu urýchlene odmietnuť alebo zastaviť. Slabšia strana by tiež mohla žiadať súd, aby nariadil zloženie zábezpeky na náhradu škody alebo inej ujmy a preddavok na náhradu trov konania.
Novela zákona o priestupkoch prináša nové sankcie
Od 15. júla 2026 vstupuje do platnosti novela zákona o priestupkoch z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR. Novela prináša rozšírenie druhu sankcie o možnosť uloženia menších obecných prác ako alternatívy k finančným pokutám a zároveň zvyšuje maximálne pokuty za vybrané priestupky. Ako informoval hovorca MV SR Matej Neumann, cieľom zmien je lepšie chrániť slušných občanov a efektívnejšie postihovať páchateľov porušujúcich zákon. „
Zmeny smerujú k tomu, aby sa priestupkové konania zefektívnili a sankcie boli spravodlivé – pôsobili na páchateľov primerane represívne, dostatočne preventívne a mali reálny výchovný efekt,“ vysvetlil Neumann. Pridaním sankcie menších obecných prác sa zohľadnia individuálne možnosti odsúdených, čo by malo zvyšovať účinnosť a spravodlivosť systému. Finančné pokuty nie sú vždy účinné – môžu byť ťažko vymáhateľné alebo nedostatočne odstrašujúce.
Trest menších obecných prác možno uložiť aj mladistvým, s výnimkou dlhodobo práceneschopných a invalidných osôb. Páchateľ musí menšie obecné práce odpracovať bez nároku na odmenu do jedného roka. Pred uložením sankcie bude povinné prerokovanie s príslušnou obcou.
Menšie obecné práce ako alternatíva pokuty
Podľa novej právnej úpravy bude správny orgán môcť nariadiť výkon menších obecných prác pre dospelých v rozsahu od 20 do 150 hodín a pre mladistvých s rozsahom od 10 do 75 hodín. Práce sa vykonávajú v prospech obce, ako sú zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnych služieb prípadne rozvoj komunitnej činnosti.
Vyššie pokuty za viaceré priestupky
Novela tiež zvyšuje vybrané pokuty, ktoré od zavedenia zákona v roku 1990 často neboli menené a nezohľadňovali infláciu. Zvýšenie má významne znížiť počet spáchaných priestupkov. Pokuty budú zvýšené napríklad pri priestupkoch proti verejnému poriadku ako rušenie nočného pokoja či znečisťovanie verejného priestranstva, kde sa horná hranica pokuty zvyšuje zo 100 na 300 eur.
Vyššie budú aj pokuty za priestupky extrémizmu, kde sa horná hranica zvyšuje z 500 na 1 000 eur, pričom v niektorých prípadoch (napríklad extrémizmus súvisiaci s pamätníkmi) až na 1 500 eur. Za neoprávnené podnikanie sa sankcia zvýši z 331 na 1 000 eur, za blíženie na cti z 33 na 100 eur a napríklad za ublíženie na zdraví z nedbanlivosti bude pokuta zvýšená zo 99 na 300 eur.
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