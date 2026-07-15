Pred finále MS 2026 bude veľký ceremoniál: Zaspievať príde Robbie Williams, na štadióne sa objaví aj Tom Cruise

Robbie Williams a štadión

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Na záverečnom ceremoniáli vystúpia svetové hviezdy.

Majstrovstvá sveta vo futbale priniesli v utorok viacero výrazných udalostí. Organizátori odhalili mená hviezd, ktoré vystúpia na finálovom ceremoniáli, Španielsko si po 16 rokoch vybojovalo postup do finále a futbalový svet zároveň zasiahla správa o náhlom úmrtí holandského rozhodcu Roba Dieperinka.

Na záverečnom ceremoniáli futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku vystúpia viaceré známe mená zo sveta šoubiznisu. Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová, zo speváckeho sveta sa odprezentujú Laura Pausiniová, Nicole Scherzingerová či Robbie Williams. Súčasťou ceremoniálu bude aj youtuber IShowSpeed.

Vo finále nebude chýbať ani polčasová šou

Zoznam účastníkov, ktorí sa predstavia na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, zverejnila v utorok Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Na štadióne by sa mal objaviť aj herec Tom Cruise. Samotný ceremoniál odštartuje 90 minút pred začiatkom finálového zápasu.

Robbie Williams
Foto: SITA/AP

Historicky prvýkrát v rámci MS vo futbale sa uskutoční vo finále aj polčasová šou po vzore ligy amerického futbalu NFL. S hudobnými číslami vystúpia Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay a BTS. Informovala o tom agentúra DPA.

Španielsko je po 16 rokoch vo finále

Španielski futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V utorkovom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2:0.

Skóre duelu v Arlingtone otvoril v 22. minúte útočník Mikel Oyarzabal z pokutového kopu, po zmene strán pridal gólovú poistku obranca Pedro Porro. „La Furia Roja“ postúpila do finále MS druhýkrát v histórii, v predchádzajúcom dueli o titul zdolala na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010 Holanďanov 1:0 po predĺžení. V 116. minúte vtedy strelil víťazný gól stredopoliar Andres Iniesta.

Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko – Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.

Zápas medzi Španielskom a Francúzskom
Foto: SITA/AP

Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko – Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.

Vo veku 38 rokov zomrel rozhodca Rob Dieperink

Vo veku 38 rokov náhle zomrel holandský futbalový rozhodca Rob Dieperink, ktorého Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v máji vyradila zo zoznamu arbitrov pre MS v USA, Kanade a Mexiku. O úmrtí informoval Holandský futbalový zväz (KNVB), ktorý neposkytol podrobnosti o okolnostiach ani príčinu úmrtia.

Dieperink mal byť jedným z rozhodcov VAR na prebiehajúcom svetovom šampionáte, no FIFA ho ešte pred ním vyškrtla z oficiálnej rozhodcovskej listiny. Stalo sa tak po tom, ako ho v apríli zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa napokon nepotvrdilo. Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov. Podľa denníka De Telegraaf bol Dieperink veľmi sklamaný z vyradenia z MS. „Veľmi ma mrzí, že som bol neprávom obvinený,“ citovalo vtedy periodikum holandského rozhodcu.

KNVB vyjadril rodine sústrasť

KNVB v pondelok uviedol, že je šokovaný a hlboko zarmútený smrťou Dieperinka. „V osobe Roba sme stratili vysoko ceneného rozhodcu, ale predovšetkým láskavého a oddaného kolegu,“ vyjadril sa KNVB vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. „Naše myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorým bol drahý. Prajeme im veľa síl a podpory pri zvládaní tejto veľkej straty.“

Dieperink viedol zápasy holandskej Eredivisie od roku 2017. Bol rozhodcom VAR na ME 2024 v Nemecku, ako aj v aprílovom prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Fiorentinou (3:0).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, zistil prieskum. Doplácajú na to bežní ľudia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac