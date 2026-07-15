Pred finále MS 2026 bude veľký ceremoniál: Zaspievať príde Robbie Williams, na štadióne sa objaví aj Tom Cruise

Majstrovstvá sveta vo futbale priniesli v utorok viacero výrazných udalostí. Organizátori odhalili mená hviezd, ktoré vystúpia na finálovom ceremoniáli, Španielsko si po 16 rokoch vybojovalo postup do finále a futbalový svet zároveň zasiahla správa o náhlom úmrtí holandského rozhodcu Roba Dieperinka.
Na záverečnom ceremoniáli futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku vystúpia viaceré známe mená zo sveta šoubiznisu. Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová, zo speváckeho sveta sa odprezentujú Laura Pausiniová, Nicole Scherzingerová či Robbie Williams. Súčasťou ceremoniálu bude aj youtuber IShowSpeed.
Vo finále nebude chýbať ani polčasová šou
Zoznam účastníkov, ktorí sa predstavia na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, zverejnila v utorok Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Na štadióne by sa mal objaviť aj herec Tom Cruise. Samotný ceremoniál odštartuje 90 minút pred začiatkom finálového zápasu.
Historicky prvýkrát v rámci MS vo futbale sa uskutoční vo finále aj polčasová šou po vzore ligy amerického futbalu NFL. S hudobnými číslami vystúpia Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay a BTS. Informovala o tom agentúra DPA.
Španielsko je po 16 rokoch vo finále
Španielski futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V utorkovom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2:0.
Skóre duelu v Arlingtone otvoril v 22. minúte útočník Mikel Oyarzabal z pokutového kopu, po zmene strán pridal gólovú poistku obranca Pedro Porro. „La Furia Roja“ postúpila do finále MS druhýkrát v histórii, v predchádzajúcom dueli o titul zdolala na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010 Holanďanov 1:0 po predĺžení. V 116. minúte vtedy strelil víťazný gól stredopoliar Andres Iniesta.
Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko – Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.
Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko – Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.
Vo veku 38 rokov zomrel rozhodca Rob Dieperink
Vo veku 38 rokov náhle zomrel holandský futbalový rozhodca Rob Dieperink, ktorého Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v máji vyradila zo zoznamu arbitrov pre MS v USA, Kanade a Mexiku. O úmrtí informoval Holandský futbalový zväz (KNVB), ktorý neposkytol podrobnosti o okolnostiach ani príčinu úmrtia.
Dieperink mal byť jedným z rozhodcov VAR na prebiehajúcom svetovom šampionáte, no FIFA ho ešte pred ním vyškrtla z oficiálnej rozhodcovskej listiny. Stalo sa tak po tom, ako ho v apríli zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa napokon nepotvrdilo. Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov. Podľa denníka De Telegraaf bol Dieperink veľmi sklamaný z vyradenia z MS. „Veľmi ma mrzí, že som bol neprávom obvinený,“ citovalo vtedy periodikum holandského rozhodcu.
KNVB vyjadril rodine sústrasť
KNVB v pondelok uviedol, že je šokovaný a hlboko zarmútený smrťou Dieperinka. „V osobe Roba sme stratili vysoko ceneného rozhodcu, ale predovšetkým láskavého a oddaného kolegu,“ vyjadril sa KNVB vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. „Naše myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorým bol drahý. Prajeme im veľa síl a podpory pri zvládaní tejto veľkej straty.“
Dieperink viedol zápasy holandskej Eredivisie od roku 2017. Bol rozhodcom VAR na ME 2024 v Nemecku, ako aj v aprílovom prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Fiorentinou (3:0).
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