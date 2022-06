Nový Top Gun ste možno nepochopili správne: Táto teória vás šokuje, hovorí, že bolo všetko inak, ako si myslíte

Niet pochýb o tom, že najväčším blockbusterom v kinách sa za tento rok stal film Top Gun: Maverick, ktorý priniesol veľkolepý návrat Toma Cruisa na plátna po niekoľkých rokoch a zároveň sa stal jeho najzárobkovejším filmom vôbec. Je ale skutočne správne chápaný? Filmová kritička webu Vulture prišla so zaujímavou teóriou, ktorá ak by bola pravdivá, množstvo divákov pravdepodobne film pochopilo nesprávne, píše Unilad.

Top Gun: Maverick vstúpil do kín veľkolepo a podľa hodnotení divákov, kritikov aj nášho subjektívneho dojmu si zaslúži všetky ovácie, ktoré sa mu dostávajú. Ide o film, ktorý musíte vidieť v kinách, ak si ho chcete vychutnať naplno. A ak ste tak už urobili, určite súhlasíte a pokojne čítajte ďalej.

Maverick bol vlastne mŕtvy

Snímka sa môže pochváliť množstvom zaujímavých faktov, vďaka ktorým je skutočne výnimočná. Presuňme sa ale ku samotnej teórii, ktorá mnohým divákom pri sledovaní pravdepodobne ani len nezišla na um, no dáva zmysel. Filmová kritička Alison Willmore vo svojej teórii hovorí, že postava Toma Cruisa – „Mavericka“ – zomiera hneď na začiatku. Vysvetľuje, že je teda po celý čas mŕtvy a to, čo vidíme, je snový dodatok k jeho životu.

Hneď na začiatku sa Maverick rozhodne dokázať splniť cieľ, ktorý sa mnohým zdá nereálny. Rozhodne sa ale zájsť ešte ďalej, až za možnosti očakávaného a predpokladaného. Willmore vychádza práve z tejto scény, pri ktorej podľa nej Maverick prichádza o život, aj keď to vlastne vo filme ukázané nie je.

Hovorí, že ďalej teda sledujeme iba halucinačné obrazy, v ktorých sa Maverick vracia úplne na začiatok, aby sa spojil so svojím mladým ja a uzavrel dôležité veci zo svojho života.

Snívajú sa mu nesplnené sny pred smrťou

„Top Gun: Maverick je možno úžasne absurdný, no jeho absurdita je absurditou niekoho, kto sníva svoje nesplnené sny tesne predtým, ako zhorí v atmosfére,“ objasňuje.

Ako ste možno videli, Maverick v sebe roky niesol nevypovedané bremeno spojené so smrťou svojho najlepšieho priateľa, problémy osobného života a napokon aj zažil úspechy, ktoré sa ale odohrávali na hrane života a smrti. Túto teóriu podporuje napríklad aj samotný záver snímky, kde Maverick uskutočnil takmer neuskutočniteľnú misiu a bez straty na životoch.

Top Gun: Maverick je skvelým pokračovaním svojho predchodcu, ktoré nadväzuje na začaté a posúva to ešte ďalej. Zároveň je plný odkazov na samého seba a výborne funguje.

Na tento film svet čakal celých 36 rokov, pretože samotný Tom Cruise nechcel nič uponáhľať a čakal na správny príbeh, ktorým by ho uchopil. Či je už táto teória pravdivá alebo nie, necháme zatiaľ na vašej predstavivosti a raz sa to možno dozvieme. Na záver iba dodávame, že ak ste tento film ešte nevideli, utekajte do kina.