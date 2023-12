Tohtoročná mikulášska nádielka je drahšia o 5 eur: Týchto obľúbených pochutín sa zvyšovanie cien dotklo

Mikulášsky balíček, po zohľadnení všetkých faktorov a s vyváženým obsahom sladkostí a ovocia, bude stáť približne o päť eur viac ako vlani. Uviedol to v analýze Tomáš Boháček, analytik 365.bank.

Čokoláda nad zlato

Roháček spresnil, že najdôležitejšou ingredienciou pre väčšinu sladkostí je čokoláda. Jej cena závisí najmä od vývoja na trhu kakaa, ktoré v tomto roku „rástlo ako z vody“. Zvýšenie cien sa nevyhlo ani Slovensku, keď 100 gramov horkej čokolády zdraželo medziročne o takmer štvrtinu na 1,47 eura.

Napriek rastúcej cene však podľa neho celosvetový dopyt po čokoláde naďalej rastie. Priemerná spotreba na obyvateľa v Európe je päť kilogramov (kg) za rok a očakáva sa, že do roku 2027 stúpne na 6 kg. Mikuláš si tak priamo za čokoládu bude musieť priplatiť.

„Aby sa však z horkej čokolády stala sladkosť, je väčšinou nevyhnutné pridať do jej výroby aj ďalšie suroviny, často vrátane cukru. Aj v tomto prípade si však Mikuláš priplatí, keďže medziročne sa cena tejto rafinovanej bielej pochutiny zvýšila o bezmála 11 percent,“ priblížil.

Všeobecné zdražovanie

Sladkosti sú však často aj v rôznej spracovanej podobe – ako napríklad keksíky, ktoré sa nezaobídu bez čerstvých vajec, či mlieka, ktorých cena voči minulému roku vzrástla v priemere o 25 percent, respektíve o 8 percent. Do výroby však vstupuje aj múka alebo maslo, ktorých ceny podľa analytika poklesli približne o desatinu, čo však nedokáže vykryť rast ostatných výrobných vstupov.

„Keď sme pri výrobe, na ňu sú potrebné energie ako elektrina, alebo plyn a tie pre priemysel ako neregulovanú spotrebnú skupinu medziročne výrazne vzrástli. Cena elektriny pre spracovateľov potravín sa pohybovala po väčšinu roka na úrovni zhruba 115 eur za megawatthodinu (MWh) a keďže približne tretinu z nákladov na výrobu pochutín tvoria energie, ani táto zložka Mikulášovi tento rok v cenách sladkostí nebude hrať do karát,“ upozornil.

Doplnil, že súčasťou mikulášskeho balíčka nemusia byť len pochutiny, ale aj zdravšie maškrty, kde je cukor nahradený prírodnou fruktózou a najmä vitamínmi a vlákninou, ktoré obľúbeným sladkostiam často chýbajú. Mikuláš by pri výbere ovocia mohol siahnuť po jablkách, mandarínkach, pomarančoch, banánoch, kiwi alebo orieškoch.

Dodal, že za kilogram sladkých jabĺk by Mikuláš v tomto roku zaplatil v priemere o 8 centov viac a pomaranče by sa mu predražili o viac ako 30 centov. Ak by chcel Mikuláš ušetriť, vyvarovať by sa mal aj exotike ako je mango, ktorého cena medziročne stúpla o viac ako 16 %.

Cena niektorých orieškov ako arašidy sa medziročne zvýšila o desatinu. Naopak, banány by mohli byť vhodnou voľbou, keďže ich cena klesla, rovnako tak ako cena mandarínok, na ktorých by Mikuláš mohol ušetriť aj 2 percentá.