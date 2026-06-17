Lionel Messi strelil 3 góly, vyrovnal rekord Kloseho: Stal sa najstarším strelcom hetriku na MS

Majstrovstvá sveta vo futbale sa tentokrát konajú v USA, Mexiku a Kanade. Ako pri každom takomto šampionáte, aj tu je šanca na prekonanie niektorých rekordov. A to sa podarilo legendárnemu Messimu.
Za jeden taký rekord sa dá považovať aj instagramové konto 40-ročného brankára Vozinhu. Prednedávnom chytal za Trenčín a po jeho výkone mu na Instagrame pribudli milióny sledovateľov. Za pár hodín sa z 50-tisíc dostal na 6 miliónov.
Pre Lionela Messiho, Cristiana Ronalda a mexického brankára Guillerma Ochou je to na MS rekordná šiesta účasť na finálových turnajoch MS. Trojica sa predstavila prvýkrát pred 20 rokmi na turnaji v Nemecku a odvtedy nechýbala na žiadnom najväčšom futbalovom sviatku.
Messi prekonal rekord
Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3:0 v úvodnom zápase oboch tímov na MS. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na MS po 16 gólov.
Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS. Prekonal rekord Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní). Zároveň sa stal tretím najstarším hráčom, ktorý skóroval na MS. Bol to pre neho prvý hetrik na MS. Posunul sa na prvé miesto medzi strelcami na prebiehajúcom šampionáte pred niekoľkých dvojgólových strelcov.
Argentína nastúpi na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone proti Rakúsku, Alžírsko bude hrať v utorok 23. júna od 5.00 SELČ v Santa Clare s Jordánskom.
Prekoná počet odohratých duelov?
Messi môže navýšiť svoj vlastný rekord počte odohratých duelov. Na predošlom šampionáte v Katare zaznamenal vo finálovom dueli 26. štart, čím sa osamostatnil pred druhým Matthäusom (25). Štyri zápasy stráca na Messiho hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý sa môže takisto dostať cez Matthäusa.
Pokoriť ho z aktívnych hráčov môžu ešte Modrič a Neuer. Obaja majú na konte 19 stretnutí na pôde MS. Matthäusa by mohli predbehnúť v prípade, že ich tímy postúpia do semifinále a dvojica sa predstaví v každom zápase vrátane nasledujúceho finálového, resp. o 3. miesto. Za týchto okolností by sa dostali o jeden zápas pred Matthäusa, ktorý reprezentoval Nemecko na MS v rokoch 1982-1998.
Úvodný zápas J-skupiny sa od začiatku niesol pod taktovkou Argentíny. Messi sa mohol už v 5. minúte prvýkrát zapísať do listiny strelcov, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd. Podobná situácia sa o tri minúty zopakovala aj na opačnej strane, keď sa predčasne tešil Chaibi.
Messi potvrdil hernú prevahu favorita v 17. minúte, keď si po prevzatí lopty v strede ihriska vylepšil pozíciu a strelou spred šestnástky prekonal Zidanea – 1:0. Argentína mala hru pod kontrolou, súpera držala mimo nebezpečných pozící, no v prvom polčase nevyťažila ďalšiu strelu na bránu ani väčšiu šancu.
Obhajcu titulu definitívne upokojil Messi po hodine hry. Brankár Zidane vyrazil strelu Mac Allistera priamo pred nepokrytého kapitána Argentíny, ktorý pohodlne skóroval – 2:0. Hetrik mohol dokonať už o osem minút, no Zidane zmaril jeho krátky únik.
Svoj prvý trojgólový zápas na MS zavŕšil v 76. minúte po tom, čo sa pred šestnástkou dostal k lopte po prihrávke Gonzaleza a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi – 3:0. Zápas sa pre neho skončil krátko na to, keď ho vystriedal Paz.
“Raz to musí prísť”, vravel Klose
Bývalý nemecký futbalový reprezentant Miroslav Klose očakával, že jeho rekord v počte gólov na majstrovstvách sveta padne na šampionáte 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
„Očakávam, že môj rekord bude prekonaný už na tomto turnaji. Pri väčšom počte účastníkov sa odohrá viac zápasov, a tým vznikne aj viac príležitostí na strelenie gólov,“ povedal Klose v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
Majster sveta z roku 2014 je so 16 presnými zásahmi historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta. K jeho rekordu sa z aktívnych hráčov najviac približujú Argentínčan Lionel Messi s 13 gólmi a Francúz Kylian Mbappe s 12 presnými zásahmi.
Klose zdôraznil, že s prekonaním svojho maxima je zmierený. „Aj tak by raz musel byť môj rekord prekonaný. Ak by sa to teraz podarilo Messimu, vôbec by mi to neprekážalo,“ uviedol bývalý útočník podľa DPA.
Štyridsaťsedemročný Klose, ktorý v súčasnosti vedie druholigový nemecký klub 1. FC Norimberg, skóroval na MS 2002, 2006, 2010 i 2014. Rekord stanovil na MS 2014 v Brazílii. Historický 16. gól strelil v semifinálovom zápase proti domácemu výberu, v ktorom Nemecko zvíťazilo vysoko 7:1 a prekonal tak dovtedajšie maximum Brazílčana Ronalda (15).
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