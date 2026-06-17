Študenti môžu získať až 12-tisíc eur: Prihlasovanie na štipendium je otvorené len do polovice júla

Slovensko sa dlhodobo snaží presvedčiť mladých ľudí, aby po maturite neodchádzali za štúdiom do zahraničia. Jedným z nástrojov, ktorým ich chce motivovať zostať doma, sú aj štipendiá pre talentovaných študentov. V novom akademickom roku môžu získať finančnú podporu až do výšky 12 000 eur.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR otvára prihlasovanie do ďalšieho ročníka štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. Talentovaní študenti, ktorí nastúpia na slovenské vysoké školy v akademickom roku 2026/2027, môžu získať štipendium až do výšky 12 000 eur. Prihlasovanie je otvorené do 15. júla.
TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. V akademickom roku 2026/2027 bude k dispozícii celkovo 1206 talentových štipendií pre domácich študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. O podporu sa môžu uchádzať študenti vrátane študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ministerstvo upravilo zoznam podporovaných odborov
Ministerstvo zároveň aktualizovalo zoznam podporovaných študijných programov tak, aby reflektoval strategické priority Slovenska definované v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). Podpora smeruje do odborov, v ktorých Slovensko potrebuje viac odborníkov a ktoré sú dôležité pre fungovanie zdravotníctva, školstva, priemyslu, výskumu či obrany.
„Chceme, aby talentovaní mladí ľudia mali dôvod zostať študovať na Slovensku. Preto podporujeme odbory, ktoré krajina potrebuje a v ktorých budú mať absolventi dobré uplatnenie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Cieľom projektu je oceniť nadanie, úsilie a študijné výsledky mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku.
„Naším cieľom je, aby systém štipendií nebol len finančnou podporou, ale aj motiváciou pre mladých ľudí rozvíjať svoj talent v oblastiach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Slovenska. Zároveň chceme, aby mali k tejto podpore prístup aj študenti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,“ povedal štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum rezortu školstva Róbert Zsembera.
Rozhodovať budú výsledky zo školy aj mimoškolské aktivity
Výber štipendistov sa bude realizovať prostredníctvom bodového hodnotenia študijných a mimoškolských výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdia alebo počas štúdia na prvom stupni vysokej školy. Kritériá zohľadňujú výsledky maturitnej skúšky, úspechy vo vedomostných a v umeleckých súťažiach, olympiádach, športových aktivitách, dobrovoľníckych a ďalších mimoškolských činnostiach, ako aj doterajšie vysokoškolské výsledky a ocenenia. Výška štipendia predstavuje 4000 eur za akademický rok. Študent tak môže počas troch rokov získať podporu až do výšky 12 000 eur.
Ministerstvo zároveň prijalo viaceré opatrenia na zjednodušenie administrácie programu a zrýchlenie vyplácania štipendií. „Cieľom je, aby študenti dostávali štipendiá predvídateľnejšie a bez zbytočných administratívnych prieťahov. Preto sme upravili procesy aj informačný systém programu,“ doplnil Drucker. Elektronický systém prihlasovania, podrobné podmienky oprávnenosti žiadateľov a ďalšie informácie o štipendijnej schéme sú dostupné na portáli stipendia.portalvs.sk.
Prieskum ukázal silnú túžbu mladých odísť do zahraničia
Celkovo 75,4 percenta mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je už rozhodnutých odísť. Zo všetkých, ktorí uvažujú o odchode do zahraničia, sa až 42,3 percenta neplánuje vrátiť. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Úradu komisára pre deti, do ktorého sa zapojilo 10 200 účastníkov.
Prieskum sa zameral na spokojnosť mladých, ich hodnoty, dôveru voči ľuďom a inštitúciám, ale aj na dôvody možného odchodu do zahraničia. O výsledkoch vo štvrtok na tlačovej konferencii informoval Úrad komisára pre deti.
Ide o širší európsky trend
Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že 38,3 percenta mladých podľa prieskumu uviedlo, že chce zo Slovenska odísť s určitosťou. „Je to číslo, ktoré je nedobré, s ktorým treba pracovať a ktoré nás prekvapilo, že je až takéto vysoké,“ povedal Mikloško.
Ako dodal, ďalších 37,1 percenta mladých ľudí svoj odchod zvažuje. „Keď to zrátame, zhruba nejakých 75 percent mladých zvažuje alebo je rozhodnutých odísť zo Slovenska. Je to celoeurópsky problém, nedávno mi hovoril český komisár pre deti, že z Česka chce odísť zhruba 60 percent mladých ľudí a rovnako 60 percent z Nemecka, čiže je to nejaká migračná vlna alebo pohyb mladých, ktorí to zvažujú,“ skonštatoval Mikloško.
Informácie o prijatí na školu už chodia
Rodičia sa od pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske ePrihlášky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže evidovalo 65 151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupoval podľa plánu.
Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia).
Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ vysvetlili pre TASR z rezortu školstva.
Môže podať odvolanie
„Neprijatému uchádzačovi odošle základná škola rozhodnutie o neprijatí do piatich pracovných dní od jeho vydania. Ak zákonný zástupca nebude súhlasiť s rozhodnutím základnej školy, môže podať odvolanie adresované základnej škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania,“ ozrejmili z ministerstva školstva.
Ak nemožno umiestniť dieťa s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode do „spádovej“ základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriaďovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Ten po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do školy určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
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