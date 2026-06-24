Firmy sa zbavujú ľudí a nasadzujú roboty. Viac ako 1,3 milióna pracovných miest je v ohrození

Automatizácia naberá na obrátkach a technologické firmy čoraz otvorenejšie hovoria o budúcnosti, v ktorej veľkú časť práce prevezmú stroje. Najnovšie vyjadrenia predstaviteľov dvoch svetových gigantov naznačujú, že zmeny môžu zasiahnuť státisíce zamestnancov v logistike a doručovacích službách.
Kým čínsky internetový gigant JD.com hovorí o možnosti nahradiť robotmi až 700-tisíc pracovníkov, americký Amazon odhaduje, že vďaka automatizácii nebude musieť v budúcnosti vytvoriť približne 600-tisíc nových pracovných pozícií. Spolu tak ide o číslo presahujúce 1,3 milióna pracovných miest.
Amazon nasadzuje roboty vo veľkom
Najväčší internetový predajca na svete už roky investuje miliardy dolárov do automatizácie skladov a vývoja robotických systémov. Roboty dnes v skladoch Amazonu zabezpečujú presun tovaru, triedenie zásielok či prípravu objednávok. Firma zároveň testuje čoraz pokročilejšie systémy schopné vykonávať úlohy, ktoré boli ešte donedávna výhradne doménou ľudí.
Podľa údajov spoločnosti nasadila do svojich logistických centier viac ako 750-tisíc robotov, ktoré sa podieľajú na vybavovaní približne 75 % objednávok zákazníkov. Amazon zároveň tvrdí, že automatizácia vytvorila nové technické pozície, napríklad pri údržbe a správe robotických systémov.
Jedným z najnovších príkladov je robot Vulcan, ktorého Amazon predstavil ako zariadenie vybavené pokročilými senzormi a schopnosťou manipulovať s tovarom s vysokou presnosťou. Technológia umožňuje robotovi identifikovať predmety, uchopiť ich a ukladať na miesta, ktoré boli doteraz náročné na automatizáciu. Cieľom je zvýšiť efektivitu skladov a zároveň znížiť potrebu manuálnej práce.
Od robotov k ľuďom
Roboty nie sú jedinou oblasťou, kde Amazon zavádza automatizáciu. Ako informoval portál Business Insider, firma nedávno začala využívať systém, ktorý v reálnom čase rozdeľuje pracovníkov podľa aktuálneho vyťaženia skladov.
Výsledkom má byť minimalizácia nevyužitých kapacít a zníženie situácií, keď sú niektoré pracoviská preťažené, zatiaľ čo inde zamestnanci čakajú na úlohy. Podľa interných odhadov by mohol ušetriť milióny pracovných hodín ročne.
Nejde pritom o klasické plánovanie zmien, ktoré sa nastavuje dopredu. Systém pracuje priebežne a sleduje tok objednávok, kapacitu pracovísk a aktuálne zaťaženie jednotlivých úsekov. Podľa toho následne upravuje rozdelenie zamestnancov počas zmeny. V praxi to znamená, že pracovníci môžu byť presúvaní medzi úlohami viackrát za jeden deň podľa toho, ako sa mení situácia v sklade.
Podobným smerom ako Amazon sa pritom uberá aj americký gigant Walmart, ktorý patrí medzi najväčších hráčov v globálnom maloobchode. Spoločnosť čoraz viac prepája umelú inteligenciu s robotizáciou v rámci svojich distribučných centier, kde AI systémy analyzujú dopyt, zásoby aj logistické toky a následne optimalizujú presun tovaru medzi skladmi a predajňami.
V praxi to znamená, že tovar sa presúva ešte predtým, než vznikne reálny dopyt v konkrétnej lokalite, pričom systémy dokážu reagovať na sezónnosť, lokálne trendy či nákupné správanie zákazníkov. Robotické technológie zároveň zrýchľujú manipuláciu so zásobami priamo v skladoch, kde sa čoraz menej spolieha na manuálnu prácu.
Walmart tak rovnako ako Amazon smeruje k modelu, kde rozhodovanie o logistike už nie je len v rukách manažérov, ale čoraz viac ho preberajú algoritmy a autonómne systémy, ktoré riadia celý dodávateľský reťazec v reálnom čase.
Trend príde aj na Slovensko
Podobný trend ako v USA sa začína postupne presúvať aj do Európy a na Slovensko. Logistické centrá ako nové EV centrum DHL v Senci už fungujú ako digitálne riadené sklady, kde sa zásoby optimalizujú pomocou dát a automatizovaných systémov.
V automobilovom priemysle, ktorý je kľúčový pre slovenskú ekonomiku, zase Volkswagen Slovakia a jeho logistickí partneri využívajú autonómne vozíky a robotizované sklady dielov, ktoré zabezpečujú plynulý tok materiálu priamo na výrobné linky.
Hoci zatiaľ nejde o plnú náhradu pracovnej sily, smer je jasný. Manuálna práca sa postupne mení na automatizované procesy bez zásahu človeka.
Technologické giganty prepúšťajú
Umelá inteligencia je v poslednej dobe skloňovaná najmä s prepúšťaním zamestnancov. Ako sme informovali, jedným z najvýraznejších príkladov je spoločnosť Oracle, ktorá plánuje rozsiahlu reorganizáciu sprevádzanú masívnym prepúšťaním.
Podľa dostupných informácií by o prácu mohlo prísť približne 21-tisíc zamestnancov, čo predstavuje asi 13 % celkovej pracovnej sily firmy. Ich pozície majú byť postupne nahrádzané alebo presunuté v dôsledku presmerovania zdrojov do rýchlo rastúcej oblasti umelej inteligencie a budovania dátových centier.
Oracle zároveň pokračuje v širšej stratégii zameranej na posilnenie AI infraštruktúry, pričom plánuje získať až 50 miliárd dolárov nového kapitálu na jej financovanie. Firma tým reaguje na rastúci dopyt po cloudových a AI riešeniach a presúva investície práve do tejto oblasti.
K podobnému kroku pristúpil aj ďalší technologický gigant, spoločnosť IBM, ktorá už skôr uviedla, že približne 30 percent svojich pracovných pozícií plánuje postupne nahradiť umelou inteligenciou.
Tento krok sa má dotknúť predovšetkým rutinných administratívnych činností, ktoré sú dlhodobo považované za najviac náchylné na automatizáciu. Firma tým sleduje zvýšenie efektivity a zníženie nákladov, pričom AI má postupne prebrať časť úloh, ktoré doteraz vykonávali ľudia v kancelárskych a podporných pozíciách.
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