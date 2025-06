Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci z celého sveta sú z neho nadšení, má hodnotenie 81 %

Nový seriál z dielne Netflixu si už po pár dňoch získal fanúšikov po celom svete. Temný, strhujúci a nečakane emotívny. Je to presne ten typ seriálu, ktorý, keď začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať.

Ak máte pocit, že z kriminálneho žánru vás už nič nedokáže prekvapiť, pripravte sa na nový zážitok. Čerstvá seriálová novinka Dept. Q sa po svojej premiére 29. mája okamžite stala absolútnym hitom Netflixu. So svojím temným škótskym šarmom, výnimočnými hereckými výkonmi a majstrovskou réžiou si seriál rýchlo získal divákov vo viac ako 90 krajinách, vrátane Slovenska.

Za vznikom seriálu stojí Scott Frank, známy tvorca hitov ako The Queen’s Gambit, čo je záruka precízneho rozprávania príbehu a napätia, ktoré vás nepustí. Seriál vychádza z knižnej série dánskeho spisovateľa Jussiho Adlera-Olsena, no jeho presun do škótskeho Edinburghu pôsobí mimoriadne sviežo.

Hlavnou postavou je detektív Carl Morck, ktorého hrá charizmatický Matthew Goode. Carl je však poznačený tragédiou, ktorá ho neustále prenasleduje.

Diváci ocenili najmä skvelú chémiu medzi postavami — detektív Carl ako emocionálne nestabilný, ale brilantný vyšetrovateľ a Akram Salim ako jeho pokorný, no tajomný partner.

Diváci nový seriál chvália

Recenzie od divákov sú prevažne pozitívne, kým na filmovom portáli ČSFD svieti hodnotenie 77 %, tak na Rotten Tomatoes je o čosi vyššie — 81 %.

Navyše, kritici sa zhodujú, že tento seriál prináša skutočne niečo výnimočné. Temnú, ale ľudskú atmosféru, napínavé zápletky a silné herecké výkony.

Seriál má len 9 epizód, takže je ideálny na víkendový maratón. Ak vás bavia príbehy o zlomených hrdinoch, temných tajomstvách a brilantne vystavených detektívnych zápletkách, Dept. Q si jednoducho nesmiete nechať ujsť.