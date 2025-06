Budete mať husiu kožu a úplne vás zamrazí: Netflix prinesie mrazivý príbeh o tragédii ponorky smerujúcej k Titanicu

Neviete, čo si večer pustiť? Netflix aj tento mesiac opäť naservíruje poriadnu dávku filmových a seriálových noviniek, ktoré vás zavedú do hlbín oceánu, temných rodinných tajomstiev, či talianskych ulíc plných napätia. Máme pre vás výber toho najlepšieho, čo Netflix tento mesiac ponúkne.

Z tohto príbehu vás zamrazí

Tento mrazivý dokument vás zavedie do najtemnejších hlbín oceánu. Film Titan: The OcenGate Disaster odhaľuje zákulisie ambiciózneho projektu spoločnosti OceanGate a jej vizionára Stocktona Rusha, ktorý chcel poslať turistov k vraku legendárneho Titanicu. Namiesto triumfu však prišla katastrofa — implózia plavidla a smrť celej posádky.

Unikátne zábery, doposiaľ nezverejnené audio nahrávky a šokujúce detaily vás vtiahnu do deja ako nikdy predtým. Ako sa to mohlo stať? Kto zlyhal: technológia, ľudský faktor, alebo slepá viera v úspech? Pripravte sa na silný dokument, ktorého príbeh vám zostane v hlave ešte dlho po skončení titulkov.

Tragický príbeh ponorky Titan si môžete pozrieť na Netflixe už 11. júna.

Tento seriál vás pohltí

The Waterfront je podmanivý kriminálny seriál z prostredia Severnej Karolíny v USA, kde sa rodinný podnik s rybami stáva centrom napätia, intríg a tajomstiev.

Rodina, ktorá drží svoj biznis ledva nad vodou, sa snaží zachovať česť aj tvár, no na povrch vypláva ich minulosť. Osem dielov plných nečakaných zvratov vás zavedie do zákulisia boja o prežitie.

Ak máte radi kombináciu temnej atmosféry, silných postáv a príbehu, ktorý sa s každou epizódou viac zamotáva, túto novinku si 19. júna rozhodne nenechajte ujsť.

Tragédia, ktorá poznačila celé mesto

(The Survivors) je napínavý austrálsky seriál podľa bestselleru Jane Harper, ktorý vám nedá vydýchnuť. V ospalom pobrežnom mestečku sa po 15 rokoch od tragédie, ktorá navždy poznačila jeho obyvateľov, objaví nové telo. Je to len náhoda, alebo sa minulosť rozhodla pomstiť?

Keď sa mladá žena záhadne utopí na rovnakom mieste, kde kedysi zomreli traja tínedžeri, znova sa otvárajú staré rany. Spoločnosť, ktorej životy boli dlho tvorené tajomstvami, sa začne rúcať. A s každým jedným dielom je jasnejšie, že pravda je oveľa temnejšia, než sa kedy zdalo.

Túto mysterióznu minisériu si môžete pozrieť na Netflixe už tento piatok 6. júna.

Pri pozeraní zabudnete dýchať

Sara: Woman in the Shadow je intenzívny taliansky krimiseriál, ktorý spája špionáž s rodinnou drámou.

Bývalá tajná agentka sa po rokoch vracia späť do akcie. Nie z vlastnej vôle, ale v dôsledku osobnej tragédie, ktorá ju zlomila, ale zároveň aj prebudila. Smrť jej syna totiž nesie podozrivé znaky, preto sa Sára pustí do vyšetrovania, ktoré odhalí viac než len jeden zločin. Séria temných prípadov, špinavých tajomstiev a skrytých nepriateľov ju zatiahne hlboko späť do sveta, z ktorého sa už dávno chcela vymaniť.

Už dnes 3. júna na Netflixe.