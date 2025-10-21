Tento nový film musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Diváci chvália brilantné herecké výkony

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Kedy naposledy ste videli naozaj dobrý film?

Ak máte radi filmy, ktoré vás dostanú od prvej sekundy, máme pre vás skvelý tip. Mrazivá snímka so silným príbehom, poriadnou dávkou napätia a skvelým hereckým obsadením sľubuje obrovskú emocionálnu jazdu, ktorú si nesmiete nechať ujsť.

Do slovenských kín pred pár dňami dorazil nový psychologický triler Obvinení (After the Hunt), ktorý vás absolútne pohltí.

Viac z témy Tip na film:
1.
Táto filmová novinka vás dostane: Je absolútnym hitom, má hodnotenie 94 % a skvelé herecké obsadenie
2.
Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si rozhodne nesmiete nechať ujsť. Má skvelé herecké obsadenie
3.
Toto je film roka 2025: Má šialených 83 %, extrémny príbeh a hviezdy v hlavnej úlohe. Slováci ho žerú, utekajte do kina!
Zobraziť všetky články (351)

V hlavnej úlohe Julia Roberts

Príbeh sa odohráva na Yalovej univerzite v roku 2019. Uznávaná profesorka Alma Imhoff, ktorú stvárnila ikonická Julia Roberts, sa po dlhšej zdravotnej prestávke vracia na svoju pozíciu. Spolu s manželom Frederikom preto zorganizuje večeru pre kolegov, kde nechýba ani jej najbližší priateľ Hank a nadaná doktorandka Maggie.

Krátko po tomto stretnutí sa však akademická rovnováha rozpadne, pretože Maggie obviní Hanka zo sexuálneho napadnutia. Alma sa tak ocitne v spore medzi verným priateľom a študentkou, ktorej dôverovala. Pri hľadaní pravdy naráža na sieť klamstiev, starých tajomstiev a vlastných morálnych kompromisov. Postupne sa ukazuje, že aj Alma skrýva traumatickú minulosť – ako tínedžerka bola zapletená do prípadu sexuálneho zneužívania, ktorý ju prenasleduje dodnes.

Napätie medzi hlavnými postavami napokon vyvrcholí sériou konfrontácií, ktoré vedú k tragickým dôsledkom pre všetkých zúčastnených.

Foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie 62 %

Na filmovom portáli ČSFD snímka získala hodnotenie 62 %. Diváci vyzdvihujú najmä brilantné herecké výkony a poriadne napínavý dej. Zároveň ale kritizujú, že film je zbytočne dlhý a rozuzlenie sa príliš vlečie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Táto filmová novinka vás dostane: Je absolútnym hitom, má hodnotenie 94 % a skvelé herecké…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac