Tento nový film musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Diváci chvália brilantné herecké výkony

Ak máte radi filmy, ktoré vás dostanú od prvej sekundy, máme pre vás skvelý tip. Mrazivá snímka so silným príbehom, poriadnou dávkou napätia a skvelým hereckým obsadením sľubuje obrovskú emocionálnu jazdu, ktorú si nesmiete nechať ujsť.
Do slovenských kín pred pár dňami dorazil nový psychologický triler Obvinení (After the Hunt), ktorý vás absolútne pohltí.
V hlavnej úlohe Julia Roberts
Príbeh sa odohráva na Yalovej univerzite v roku 2019. Uznávaná profesorka Alma Imhoff, ktorú stvárnila ikonická Julia Roberts, sa po dlhšej zdravotnej prestávke vracia na svoju pozíciu. Spolu s manželom Frederikom preto zorganizuje večeru pre kolegov, kde nechýba ani jej najbližší priateľ Hank a nadaná doktorandka Maggie.
Krátko po tomto stretnutí sa však akademická rovnováha rozpadne, pretože Maggie obviní Hanka zo sexuálneho napadnutia. Alma sa tak ocitne v spore medzi verným priateľom a študentkou, ktorej dôverovala. Pri hľadaní pravdy naráža na sieť klamstiev, starých tajomstiev a vlastných morálnych kompromisov. Postupne sa ukazuje, že aj Alma skrýva traumatickú minulosť – ako tínedžerka bola zapletená do prípadu sexuálneho zneužívania, ktorý ju prenasleduje dodnes.
Napätie medzi hlavnými postavami napokon vyvrcholí sériou konfrontácií, ktoré vedú k tragickým dôsledkom pre všetkých zúčastnených.
Má hodnotenie 62 %
Na filmovom portáli ČSFD snímka získala hodnotenie 62 %. Diváci vyzdvihujú najmä brilantné herecké výkony a poriadne napínavý dej. Zároveň ale kritizujú, že film je zbytočne dlhý a rozuzlenie sa príliš vlečie.
