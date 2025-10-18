Táto filmová novinka vás dostane: Je absolútnym hitom, má hodnotenie 94 % a skvelé herecké obsadenie

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť.

Silný, strhujúci a až bolestne skutočný. Presne taký je nový film s Matthewom McConaugheym, ktorý si získa vašu pozornosť od prvej sekundy až po poslednú scénu.

Len pred pár týždňami na streamovaciu platformu Apple TV+ dorazila filmová novinka s názvom The Lost Bus, ktorá absolútne opantala divákov a okamžite prevalcovala rebríčky sledovanosti vo viac ako 100 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Podľa skutočných udalostí

Snímka je dojímavou a napínavou drámou inšpirovanou skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali počas ničivého požiaru Camp Fire v Kalifornii v roku 2018 – jedného z najtragickejších a najsmrteľnejších lesných požiarov v histórii tohto amerického štátu. Tento silný filmový zážitok tak balansuje medzi napätím a emóciami.

V hlavnej úlohe sa predviedol známy americký herec Matthew McConaughey, ktorý stvárnil skromného školského vodiča Kevina, ktorý sa zo dňa na deň ocitne uprostred ohnivej pohromy. Keď sa oheň začne nezadržateľne šíriť a chaos ovládne mesto, Kevin dostane zodpovednosť, ktorú si nikdy nevybral – zachrániť 22 detí a niekoľko učiteľov zo školy, ktorá je v priamom ohrození plameňmi.

Bez dostatočných informácií, v neprehľadnej situácii a s ohňom za chrbtom sa Kevin spolu s učiteľkou Mary Ludwig, ktorú si zahrala America Ferrera, známa zo seriálu Škaredá Betty či z filmu Sesterstvo putovných nohavíc, vydáva na nebezpečnú cestu autom do bezpečia. Film sleduje ich boj s časom, s neistotou, so silou prírody, ale aj ich vnútorný strach a odhodlanie udržať deti nažive a pokojné.

Foto: MovieStillsDB

Snímka vznikla na základe knihy novinárky Lizzie Johnson s názvom Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, ktorá dokumentuje skutočné osudy ľudí zasiahnutých katastrofou.

Má hodnotenie 94 %

Na filmovom portáli ČSFD mu svieti hodnotenie 73 %, na Rottent Tomatoes mu však filmoví kritici udelili 86 % a diváci až 94 %.

Diváci si film nevedia vynachváliť, vyzdvihujú skvelú prácu režiséra Paula Greengrassa, vizuálne spracovanie, herecké výkony, no najmä poriadne napínavý a desivý dej.

„Desivé, dráždi nervy. Budete sa cítiť, akoby ste ledva unikli plameňom,“ chváli jeden z divákov.

„Poriadne napínavý film. Možno som pri sledovaní raz či dvakrát mimovoľne vykríkol.“

„Je to veľmi, veľmi efektívne natočený katastrofický film,“ pridávajú sa ďalší.

