Tento nový film musíte vidieť: Je hitom Netflixu, aj sa pri ňom zasmejete, aj si oddýchnete. Má hodnotenie 52 %

Ak patríte medzi ľudí, ktorí si dokážu najlepšie oddýchnuť pri príjemnom filme alebo obľubujete nenáročné snímky, pri ktorých môžete úplne vypnúť, máme pre vás jeden tip. Diváci Netflixu si zamilovali novinku s názvom The Wrong Paris, ktorá poteší milovníkov romantického žánru.
Veď to poznáte, láska vždy číha tam, kde to najmenej čakáte. Hlavná hrdinka Dawn sa prihlási do zoznamovacej súťaže, pretože túži dostať sa do Paríža. Napokon je všetko inak a ocitá sa v Texase, kde stretáva sympatického kovboja, s ktorým, ako už asi tušíte, si padnú do oka.
Svoju cieľovku si film našiel
Ako ukazujú dáta FlixPatrolu, romantická komédia patrí medzi najsledovanejšie filmy na streamovacej platforme po celom svete. Aj keď si v mnohých krajinách drží prvenstvo už niekoľko dní v rade, jej hodnotenia nesiahajú do výšin.
Na ČSFD jej svieti priemerných 52 % a na portáli IMDb obstála na 6,1/10. Napriek tomu sú mnohí diváci spokojní s tým, čo od Netflixu dostali. „Toto vôbec nebolo zlé. Síce nejde o žiadne prevratné dielo, ale dnes mi to proste sadlo,“ zhodnotila v recenzii jedna z nich a filmu udelila až štyri hviezdičky z piatich.
„V rámci žánru sa toto naozaj podarilo. Už od začiatku som sa zamilovala do tej malomestskej atmosféry, potom do atmosféry na ranči, neskorého leta, proste paráda. Zasmiala som sa, nenudila sa, naozaj som si celý film užila. Ako bonus sú hlavné postavy fakt príjemné na pozeranie, a sympatické, čo platí v podstate u všetkých,“ doplnila ďalšia.
A podobných reakcií je oveľa viac. Ľudia sa zhodli, že snímka síce nie je žiadnym prelomovým umeleckým dielom, avšak im dokonale sadla a jej sledovanie si vychutnali. V kritických recenziách filmu zas najviac vyčítali, že nepriniesol nič nové, iba námet, ktorý je už ako obohratá platňa.
Jedno je isté – podarilo sa mu rozdeliť divákov do dvoch kategórií – kým niektorým sa páčil, pre ďalších to nebola ich šálka kávy. Preto ak vás zaujal, dajte mu šancu a urobte si vlastný názor.
