Nový americký trhák sa natáčal aj na Slovensku: Bratislavu ukázal ako zničené miesto, zahral si v ňom slovenský herec

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Od napätia sa nebudete vedieť ani nadýchnuť.

Nový americký akčný trhák, ktorý sa natáčal aj v Bratislave a ukázal sa v ňom slovenský herec, už dnes môžete vidieť aj vy. Sľubuje nielen napätie, ale aj humor, tak si ho nenechajte ujsť.

Do slovenských kín dorazil jeden z najočakávanejších akčných filmov roka s názvom Afterburn, v ktorom sa spája sci-fi, akcia, komédia, ale aj poriadna dávka napätia. A Slovensko v ňom zohralo dôležitú úlohu.

Viac z témy Tip na film:
1.
Tento nový film musíte vidieť: Sľubuje napätie, množstvo zápletiek, ale aj vášeň, romantiku a scenérie slnečnej Malorky
2.
Trikrát nás poriadne striaslo: Videli sme horor, na ktorý sa diváci ženú ako diví a už zarobil milióny
3.
Do kín dorazil nový slovenský film s Milanom Ondríkom, ktorý zabojuje aj o Oscara: Má hodnotenie 76 %
Zobraziť všetky články (337)

Natáčal sa na Slovensku

Snímka sa totiž natáčala aj priamo na Slovensku a tvorcovia si za kulisu postapokalyptického sveta vybrali viac než 22 reálnych lokalít v Bratislave a jej okolí. Naše hlavné mesto sa tak zmenilo na temné miesto po ničivej slnečnej erupcii, ktorá vyhladila väčšinu civilizácie a zároveň zničila technologickú infraštruktúru.

Opustený Hotel Kyjev sa stal sídlom nebezpečného gangu, bratislavské lodenice šrotoviskom a známe ulice sa premenili na bojiská medzi preživšími a novými mocnosťami.

Foto: MovieStillsDB

Zahral si aj slovenský herec

Hlavným hrdinom filmu je Jake (Dave Bautista), bývalý vojak a súčasný lovec pokladov, ktorému je zverená netradičná úloha – získať Monu Lisu z rozvráteného Francúzska. Jeho protivníkom je obávaný vojenský vodca Volkov (Kristofer Hivju), zatiaľ čo na jeho strane stojí tajomníčka Drea (Olga Kurylenko) a zadávateľ misie, excentrický kráľ August v podaní Samuela L. Jacksona.

No vo filme si zahral aj slovenský herec Lukáš Frlajs, známy z rozprávky Perinbaba a dva svety.

Toto napínavé dobrodružstvo si môžete pozrieť v kinách už dnes 18. septembra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento nový film musíte vidieť: Sľubuje napätie, množstvo zápletiek, ale aj vášeň, romantiku a scenérie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac