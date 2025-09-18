Nový americký trhák sa natáčal aj na Slovensku: Bratislavu ukázal ako zničené miesto, zahral si v ňom slovenský herec

Nový americký akčný trhák, ktorý sa natáčal aj v Bratislave a ukázal sa v ňom slovenský herec, už dnes môžete vidieť aj vy. Sľubuje nielen napätie, ale aj humor, tak si ho nenechajte ujsť.
Do slovenských kín dorazil jeden z najočakávanejších akčných filmov roka s názvom Afterburn, v ktorom sa spája sci-fi, akcia, komédia, ale aj poriadna dávka napätia. A Slovensko v ňom zohralo dôležitú úlohu.
Natáčal sa na Slovensku
Snímka sa totiž natáčala aj priamo na Slovensku a tvorcovia si za kulisu postapokalyptického sveta vybrali viac než 22 reálnych lokalít v Bratislave a jej okolí. Naše hlavné mesto sa tak zmenilo na temné miesto po ničivej slnečnej erupcii, ktorá vyhladila väčšinu civilizácie a zároveň zničila technologickú infraštruktúru.
Opustený Hotel Kyjev sa stal sídlom nebezpečného gangu, bratislavské lodenice šrotoviskom a známe ulice sa premenili na bojiská medzi preživšími a novými mocnosťami.
Zahral si aj slovenský herec
Hlavným hrdinom filmu je Jake (Dave Bautista), bývalý vojak a súčasný lovec pokladov, ktorému je zverená netradičná úloha – získať Monu Lisu z rozvráteného Francúzska. Jeho protivníkom je obávaný vojenský vodca Volkov (Kristofer Hivju), zatiaľ čo na jeho strane stojí tajomníčka Drea (Olga Kurylenko) a zadávateľ misie, excentrický kráľ August v podaní Samuela L. Jacksona.
No vo filme si zahral aj slovenský herec Lukáš Frlajs, známy z rozprávky Perinbaba a dva svety.
Toto napínavé dobrodružstvo si môžete pozrieť v kinách už dnes 18. septembra.
