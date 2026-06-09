Taraba skončí vo vláde, tvrdí Danko: Minister životného prostredia má podľa neho odísť už čoskoro

Predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Na ministerstve chce Danko výmenu viacerých ľudí.

Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba na čele envirorezortu skončí. Podľa jeho slov sú na tom dohodnutí a nie je podstatné, či minister odíde po vlastnej demisii alebo iným spôsobom.

Ako upozornil Denník N, Danko zároveň vyhlásil, že ešte počas leta musí dôjsť k personálnym zmenám na ministerstve. Ak sa tak nestane, zodpovednosť podľa neho ponesie samotný Taraba.

Danko hovorí o odvolaní viacerých ľudí

Líder SNS priznal, že Tarabovi odovzdal zoznam ľudí, ktorí by podľa neho mali z rezortu odísť. Tvrdí, že pri niektorých mal pochybnosti o ich pôsobení. „Ja som veľmi tvrdý, dokonca som pána Tarabu požiadal o odvolanie ľudí, u ktorých som mal podozrenie, že konajú nekalo,“ povedal Danko.

Kriticky sa vyjadril aj k riešeniu zonácie. Podľa neho minister nemôže pri sporných rozhodnutiach prenášať zodpovednosť na iných.„Do SNS si kope každý a ja to nedovolím,“ vyhlásil.

Danko zároveň uviedol, že od Tomáša Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu dostal informáciu, že pripravovaná zonácia je obhájiteľná. Napriek súčasnému konfliktu nevylúčil, že by s Tarabom mohol v budúcnosti opäť spolupracovať.

Fico označil Tarabu za dôležitého člena vlády

Spor medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom riešil už koncom mája aj premiér Robert Fico. Po koaličnej rade a stretnutí s oboma politikmi zvolal rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov a potvrdil, že sa bude zaoberať aj požiadavkou SNS na výmenu ministra životného prostredia.

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico
Foto: TASR – Martin Baumann

Premiér vtedy upozornil, že odvolanie člena vlády z čisto straníckych dôvodov by mohlo ohroziť stabilitu vládnej koalície. Zároveň zdôraznil, že pri rozhodovaní bude prihliadať najmä na zachovanie funkčnej parlamentnej väčšiny a schopnosť vlády schváliť štátny rozpočet na rok 2027.

Fico nevylúčil výmenu na poste ministra

Fico zároveň Tarabu verejne podporil a označil ho za významného člena kabinetu s kvalitnými pracovnými výsledkami. Pripomenul aj projekty, na ktorých rezort životného prostredia spolupracuje, vrátane snahy o obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom.

Danko však na svojom postoji nič nezmenil. Zdôraznil, že SNS má podľa koaličnej zmluvy právo navrhovať personálne zmeny na ministerstvách, ktoré jej patria. Zároveň odkázal, že ak strana nebude cítiť rešpekt zo strany koaličných partnerov, môže to mať dôsledky aj na fungovanie vládnej väčšiny v parlamente.

O deň neskôr však premiér zvolil zmierlivejší tón voči požiadavkám SNS. Po pondelkových rokovaniach vyhlásil, že ak sa medzi SNS a Tomášom Tarabom nepodarí obnoviť politickú dôveru, môže na úrovni ministra životného prostredia dôjsť k personálnej zmene. Zároveň pripomenul, že rezort životného prostredia patrí podľa koaličnej zmluvy pod politickú kontrolu SNS a predseda vlády musí rešpektovať právo koaličného partnera navrhovať výmenu svojich nominantov.

Fico pritom zdôraznil, že jeho prioritou zostáva zachovanie funkčnej koaličnej väčšiny. Tarabu zároveň označil za dobrého ministra, no pripustil, že po prípadnom oficiálnom návrhu SNS na jeho odvolanie bude musieť vzniknutú situáciu riešiť. Premiér tiež deklaroval, že vládna koalícia má záujem pokračovať až do konca volebného obdobia a súčasný spor by nemal ohroziť jej fungovanie.

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