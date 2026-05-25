Fico pripustil zmenu vo vláde: Ak sa vzťahy nezlepšia, príde personálna výmena

Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra 2027, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene.
Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Zároveň informoval, že pondelkové zasadnutie koaličnej rady bolo racionálne a predstavitelia vládnej koalície potvrdili záujem pokračovať a využiť volebné obdobie až do posledného dňa.
Správu budeme aktualizovať.
