Svet Pána prsteňov sa rozrastie o nový film, do Stredozeme mieri aj Anya Taylor-Joy. Čoskoro v kinách

Filmová trilógia Pán prsteňov mala premiéru v roku 2001, kedy odštartovala so Spoločenstvom prsteňa. Nasledovali Dve veže a trilógiu ukončil film Pán prsteňov: Návrat kráľa. Dodnes je pritom táto trilógia považovaná za jeden z najväčších a najambicióznejších filmových počinov, ktorého rozpočet sa vyšplhal na 281 miliónov amerických dolárov.
Po úspechu Pána prsteňov sa tento filmový svet vrátil s novou filmovou trilógiou odohrávajúcou sa v čase pred udalosťami prvých filmov. Hobit: Neočakávaná cesta vyšiel v roku 2012 a nasledovali Smaugova pustatina a Bitka piatich armád. Ani tu však svet z pera J. R. R. Tolkiena neskončil. V roku 2022 vyšiel seriál Pán prsteňov: Prstene moci, ktorý mohli vidieť na obrazovkách aj slovenskí diváci, a v roku 2024 sa fanúšikovia dočkali aj animovaného filmu Pán prsteňov: Vojna Rohirov.
Lov na Glocha a návrat veľkých mien
Ak ste si mysleli, že tam to končí, mýlili by ste sa. V príprave je totiž ďalší veľký filmový počin, ktorý je už takmer na dosah. Ako informoval portál The Hollywood Reporter, Anya Taylor-Joy je najnovším veľkým menom, ktoré sa pripojilo k nadchádzajúcemu filmu zo sveta Pána prsteňov s názvom The Hunt for Gollum (pozn. red. v preklade Lov na Glocha).
Film bude navyše režírovať Andy Serkis, ktorý si zároveň zopakuje rolu Glocha. Producentmi sú Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens a Zane Weiner. Výkonnými producentmi sú Ken Kamins, Andy Serkis a Jonathan Cavendish zo spoločnosti The Imaginarium. Scenár napísali Walsh a Boyens spoločne s Phoebe Gittins a Artym Papageorgiouom.
Dej filmu The Hunt for Gollum sa odohráva medzi trilógiou Hobit a trilógiou Pán prsteňov, pričom Aragorn a Gandalf pátrajú po Glochovi, aby zistili viac informácií o Bilbovom prsteni – jednom prsteni, ktorý ohrozuje celú Stredozem.
Diváci pritom majú obrovský dôvod na radosť. Zatiaľ čo v Hobitovi sa z pôvodných postáv vrátili napríklad Orlando Bloom ako Legolas či Cate Blanchett ako Galadriel, v prípade pripravovaného Lovu na Glocha sa dočkajú nielen opakovaného návratu Gandalfa, ale tiež znova uvidia ich obľúbeného hobita.
Vo filme sa v úlohe Gandalfa vráti Ian McKellen. Po jeho boku diváci uvidia Elijaha Wooda ako Froda a Leeho Pacea ako Thranduila. Taylor-Joy sa pripája k zostave nových hercov v tejto sérii, medzi ktorými sú Kate Winslet ako Marigol, Jamie Dornan ako Strider a Leo Woodall ako Halvard.
Taylor-Joy si zahrá Seren, sindarskú elfku z Lesnej ríše a dôveryhodnú, smrtiacu agentku kráľa Thranduila.
The Hunt for Gollum má naplánovanú premiéru v kinách na 17. decembra 2027 pod hlavičkou spoločností Warner Bros. a New Line.
To však nie je všetko
Čo sa týka ďalších projektov zo sveta Pána prsteňov, Stephen Colbert píše spolu s Philippou Boyens a Peterom McGeeom druhý film pod pracovným názvom The Lord of the Rings: Shadow of the Past (pozn. red. v preklade Pán prsteňov: Tieň minulosti). Tento film príde do kín až po The Hunt for Gollum a zatiaľ k nemu nie je oficiálne pripojený žiadny režisér.
Popis tohto pripravovaného filmu podľa IMDb znie: “Štrnásť rokov po Frodovom odchode sa Sam, Merry a Pipin vydávajú po stopách prvých krokov svojho dobrodružstva, zatiaľ čo Samova dcéra Elanor je odhodlaná odhaliť, prečo bola Vojna o Prsteň takmer prehratá ešte predtým, než vôbec začala.”
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