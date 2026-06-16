Svet Pána prsteňov sa rozrastie o nový film, do Stredozeme mieri aj Anya Taylor-Joy. Čoskoro v kinách

Pán prsteňov a herečka

Foto: MovieStillsDB/Profimedia

Dana Kleinová
Pán prsteňov
Pripravované sú až dva filmy, no dátum premiéry je známy len pre jeden z nich.

Filmová trilógia Pán prsteňov mala premiéru v roku 2001, kedy odštartovala so Spoločenstvom prsteňa. Nasledovali Dve veže a trilógiu ukončil film Pán prsteňov: Návrat kráľa. Dodnes je pritom táto trilógia považovaná za jeden z najväčších a najambicióznejších filmových počinov, ktorého rozpočet sa vyšplhal na 281 miliónov amerických dolárov.

Po úspechu Pána prsteňov sa tento filmový svet vrátil s novou filmovou trilógiou odohrávajúcou sa v čase pred udalosťami prvých filmov. Hobit: Neočakávaná cesta vyšiel v roku 2012 a nasledovali Smaugova pustatina a Bitka piatich armád. Ani tu však svet z pera J. R. R. Tolkiena neskončil. V roku 2022 vyšiel seriál Pán prsteňov: Prstene moci, ktorý mohli vidieť na obrazovkách aj slovenskí diváci, a v roku 2024 sa fanúšikovia dočkali aj animovaného filmu Pán prsteňov: Vojna Rohirov.

Viac z témy Pán prsteňov:
1.
Michal daboval bratov Weasleyovcov aj Froda. Prezradil nové informácie zo zákulisia práce na Pánovi prsteňov
2.
Sledovanosť najdrahšieho seriálu všetkých čias na obrazovkách našej televízie klesla. Je na Slovensku unikátom
3.
Seriál za stovky miliónov mieri na obrazovky obľúbenej slovenskej televízie. Naladíte si ho už o pár dní
Zobraziť všetky články (11)

Lov na Glocha a návrat veľkých mien

Ak ste si mysleli, že tam to končí, mýlili by ste sa. V príprave je totiž ďalší veľký filmový počin, ktorý je už takmer na dosah. Ako informoval portál The Hollywood Reporter, Anya Taylor-Joy je najnovším veľkým menom, ktoré sa pripojilo k nadchádzajúcemu filmu zo sveta Pána prsteňov s názvom The Hunt for Gollum (pozn. red. v preklade Lov na Glocha).

Pán prsteňov
Snímka z pôvodnej trilógie Pán prsteňov: Návrat kráľa, foto: MovieStillsDB

Film bude navyše režírovať Andy Serkis, ktorý si zároveň zopakuje rolu Glocha. Producentmi sú Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens a Zane Weiner. Výkonnými producentmi sú Ken Kamins, Andy Serkis a Jonathan Cavendish zo spoločnosti The Imaginarium. Scenár napísali Walsh a Boyens spoločne s Phoebe Gittins a Artym Papageorgiouom.

Dej filmu The Hunt for Gollum sa odohráva medzi trilógiou Hobit a trilógiou Pán prsteňov, pričom Aragorn a Gandalf pátrajú po Glochovi, aby zistili viac informácií o Bilbovom prsteni – jednom prsteni, ktorý ohrozuje celú Stredozem.

Aragorn
Snímka z pôvodnej trilógie Pán prsteňov. Foto: MovieStillsDB

Diváci pritom majú obrovský dôvod na radosť. Zatiaľ čo v Hobitovi sa z pôvodných postáv vrátili napríklad Orlando Bloom ako Legolas či Cate Blanchett ako Galadriel, v prípade pripravovaného Lovu na Glocha sa dočkajú nielen opakovaného návratu Gandalfa, ale tiež znova uvidia ich obľúbeného hobita.

Vo filme sa v úlohe Gandalfa vráti Ian McKellen. Po jeho boku diváci uvidia Elijaha Wooda ako Froda a Leeho Pacea ako Thranduila. Taylor-Joy sa pripája k zostave nových hercov v tejto sérii, medzi ktorými sú Kate Winslet ako Marigol, Jamie Dornan ako Strider a Leo Woodall ako Halvard.

Frodo
Záber Froda z filmového Pána prsteňov, foto: MovieStillsDB

Taylor-Joy si zahrá Seren, sindarskú elfku z Lesnej ríše a dôveryhodnú, smrtiacu agentku kráľa Thranduila.

The Hunt for Gollum má naplánovanú premiéru v kinách na 17. decembra 2027 pod hlavičkou spoločností Warner Bros. a New Line.

To však nie je všetko

Čo sa týka ďalších projektov zo sveta Pána prsteňov, Stephen Colbert píše spolu s Philippou Boyens a Peterom McGeeom druhý film pod pracovným názvom The Lord of the Rings: Shadow of the Past (pozn. red. v preklade Pán prsteňov: Tieň minulosti). Tento film príde do kín až po The Hunt for Gollum a zatiaľ k nemu nie je oficiálne pripojený žiadny režisér.

Popis tohto pripravovaného filmu podľa IMDb znie: “Štrnásť rokov po Frodovom odchode sa Sam, Merry a Pipin vydávajú po stopách prvých krokov svojho dobrodružstva, zatiaľ čo Samova dcéra Elanor je odhodlaná odhaliť, prečo bola Vojna o Prsteň takmer prehratá ešte predtým, než vôbec začala.”

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Melánia Kasenčáková priznala, prečo pôsobila arogantne v Miliónovom tanci. Mimo parketu bojovala so strachom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac