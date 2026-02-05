Hviezda Bridgertonu má slávnu rodinu: Jej manželom je legendárny Glum a úspešné sú aj všetky ich deti

Seriál Bridgerton sa minulý mesiac vrátil so svojou štvrtou sériou, pričom druhá časť epizód je naplánovaná na 26. februára. Fanúšikovia už netrpezlivo čakajú, kedy si budú môcť pozrieť zvyšok série a ponoriť sa do nových príbehov. Medzi obľúbené postavy pritom túto sezónu nepatria len lady a lordi, ale tiež služobníctvo, ktoré si získalo srdcia divákov.
Pani Varleyová, ktorú hrá Lorraine Ashbourne, bola dlhé roky oddanou hlavnou gazdinou v dome Featheringtonovcov, no vo štvrtej sérii dostala lepšiu ponuku od tajomnej osoby. Z lojality pani Varleyová požiadala svoju šéfku Portiu Featherington (Polly Walker) o dávno zaslúžené zvýšenie platu, pričom poukázala na to, že po 20 rokoch služby sa veci zmenili. Vyššieho platu sa však nedočkala a prvá časť štvrtej série skončila pohľadom na pani Varleyovú, ako už pracuje pre Lady Aramintu a víta rodinu v ich novom domove na Grosvenor Square.
Slávna nie je len ona
Pani Varleyová si získala srdcia divákov už v predošlej sérii, keďže bola vždy oporou najmladšej dcéry v domácnosti Penelope. Herečku si tak diváci veľmi dobre zapamätali, no mnohí stále netušia, že to nie je len ona, kto je hviezdou obrazoviek, upozorňuje portál Mirror. Lorraine Ashbourne, nie je vo svete filmu a televízie žiadnym nováčikom. Zahrala si v projektoch ako King Kong, City Central, Jane Eyre, The Crown, Sherwood či Riot Women.
V súkromnom živote je Lorraine vydatá za hollywoodskeho herca Andyho Serkisa. Pár sa zoznámil v roku 1989 a zosobášili sa v roku 2002. Majú spolu tri deti – 28-ročnú Ruby, 26-ročného Sonnyho a 21-ročného Louisa – a všetky sa vydali na hereckú dráhu.
61-ročný Andy Serkis je celosvetovo známy najmä vďaka role Gluma v trilógii Pán prsteňov a filme Hobit: Neočakávaná cesta. Medzi jeho ďalšie významné úlohy patria rola Alfreda Pennywortha v Batmanovi či rola Caesara v Zrodení planéty opíc.
A čo sa týka ich detí, tie tiež nie sú žiadni amatéri. Ruby sa objavila v Hobitovi, seriáloch The Letter for the King či Becoming Elizabeth. Jej brat Sonny si zahral v Hobitovi, Zaklínačovi či seriáli Masters of the Air. Najmladší Louis zažiaril v hlavnej úlohe filmu Chlapec, ktorý sa stal kráľom, v hite Netflixu Dámsky gambit a objaví sa aj v pripravovanom filme 28 Years Later: The Bone Temple.
Ide tak o mimoriadne talentovanú rodinu a vy ste pravdepodobne ani netušili, že všetkých týchto hercov spája pokrvné puto.
