Hviezda Bridgertonu má slávnu rodinu: Jej manželom je legendárny Glum a úspešné sú aj všetky ich deti

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Bridgerton
Vedeli ste, že pani Varleyová má za manžela Andyho Serkisa?

Seriál Bridgerton sa minulý mesiac vrátil so svojou štvrtou sériou, pričom druhá časť epizód je naplánovaná na 26. februára. Fanúšikovia už netrpezlivo čakajú, kedy si budú môcť pozrieť zvyšok série a ponoriť sa do nových príbehov. Medzi obľúbené postavy pritom túto sezónu nepatria len lady a lordi, ale tiež služobníctvo, ktoré si získalo srdcia divákov.

Pani Varleyová, ktorú hrá Lorraine Ashbourne, bola dlhé roky oddanou hlavnou gazdinou v dome Featheringtonovcov, no vo štvrtej sérii dostala lepšiu ponuku od tajomnej osoby. Z lojality pani Varleyová požiadala svoju šéfku Portiu Featherington (Polly Walker) o dávno zaslúžené zvýšenie platu, pričom poukázala na to, že po 20 rokoch služby sa veci zmenili. Vyššieho platu sa však nedočkala a prvá časť štvrtej série skončila pohľadom na pani Varleyovú, ako už pracuje pre Lady Aramintu a víta rodinu v ich novom domove na Grosvenor Square.

Viac z témy Bridgerton:
1.
Ľudia si všimli v novom Bridgertone detail a myslia si, že niekto zomrie. Tipujú tri postavy
2.
Obľúbená romantika od Netflixu sa vracia: Lásku si ide hľadať sympatický brat Bridgerton, vieme, kto má nasledovať
3.
Opustí po vojvodovi a Daphne Bridgerton aj Anthony? Herec Jonathan Bailey sa vyjadril k svojej budúcnosti v seriáli
Zobraziť všetky články (10)

Slávna nie je len ona

Pani Varleyová si získala srdcia divákov už v predošlej sérii, keďže bola vždy oporou najmladšej dcéry v domácnosti Penelope. Herečku si tak diváci veľmi dobre zapamätali, no mnohí stále netušia, že to nie je len ona, kto je hviezdou obrazoviek, upozorňuje portál Mirror. Lorraine Ashbourne, nie je vo svete filmu a televízie žiadnym nováčikom. Zahrala si v projektoch ako King Kong, City Central, Jane Eyre, The Crown, Sherwood či Riot Women.

V súkromnom živote je Lorraine vydatá za hollywoodskeho herca Andyho Serkisa. Pár sa zoznámil v roku 1989 a zosobášili sa v roku 2002. Majú spolu tri deti – 28-ročnú Ruby, 26-ročného Sonnyho a 21-ročného Louisa – a všetky sa vydali na hereckú dráhu.

Lorraine a Andy s najmladším synom Louisom. Foto: Profimedia

61-ročný Andy Serkis je celosvetovo známy najmä vďaka role Gluma v trilógii Pán prsteňov a filme Hobit: Neočakávaná cesta. Medzi jeho ďalšie významné úlohy patria rola Alfreda Pennywortha v Batmanovi či rola Caesara v Zrodení planéty opíc.

A čo sa týka ich detí, tie tiež nie sú žiadni amatéri. Ruby sa objavila v Hobitovi, seriáloch The Letter for the King či Becoming Elizabeth. Jej brat Sonny si zahral v Hobitovi, Zaklínačovi či seriáli Masters of the Air. Najmladší Louis zažiaril v hlavnej úlohe filmu Chlapec, ktorý sa stal kráľom, v hite Netflixu Dámsky gambit a objaví sa aj v pripravovanom filme 28 Years Later: The Bone Temple.

Ide tak o mimoriadne talentovanú rodinu a vy ste pravdepodobne ani netušili, že všetkých týchto hercov spája pokrvné puto.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Opýtali sa jej, či bude hrať mrchu. Nová tvár zo Sľubu prehovorila o svojej role,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac