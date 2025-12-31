Seriál za stovky miliónov mieri na obrazovky obľúbenej slovenskej televízie. Naladíte si ho už o pár dní

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Pán prsteňov
Divákov rozdelil do dvoch skupín.

Máme tu nejakých fanúšikov Pána prsteňov? Po filmoch vznikol seriál z tohto prostredia, a ak ste ho ešte nevideli, môžete to čoskoro zmeniť, keďže sa má objaviť na našich obrazovkách.

Televízia Joj plánuje v roku 2026 do vysielania nasadiť seriál Pán prsteňov: Prstene moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power), informuje portál Mediaboom.

Chce odvysielať prvú sériu, ktorá vznikla v roku 2022 a hovorilo sa o nej ako o projekte s brutálnym rozpočtom, keďže jeho produkčné náklady presiahli 465 miliónov dolárov. Napokon sa však nadšenia od mnohých divákov táto séria nedočkala a na ČSFD jej svieti hodnotenie priemerných 62 %.

Nie každému fanúšikovi je po chuti

Seriálový Pán prsteňov dostal v roku 2024 aj svoju druhú sériu a budúci rok má svetlo sveta uzrieť aj tretia. Pravdou však je, že ide o rozporuplný projekt. Kým niektorí diváci dávajú jednotlivým častiam seriálu aj štyri hviezdičky z piatich, ďalší sú nekompromisní a nechávajú len jednu. Celkovo svieti seriálu od slovenských a českých divákov hodnotenie 61 %.

Odohráva sa tisíce rokov pred filmovým Pánom prsteňov a ak vás tento svet zaujíma a láka, urobte si vlastný názor. Jeho štartu sa máme dočkať už 10. januára 2026 o 20.40 h a televízia prinesie celkovo osem epizód.

