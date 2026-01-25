Sledovanosť najdrahšieho seriálu všetkých čias na obrazovkách našej televízie klesla. Je na Slovensku unikátom

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Pán prsteňov
Ešte sme však nevideli ani jeho polovicu, takže nič nie je stratené.

Druhý januárový týždeň televízia JOJ nasadila do svojho vysielania v premiére novinku, o akej sa nám ani nesnívalo. V hlavnom vysielacom čase svojim divákom priniesla prvú epizódu seriálu Pán prsteňov: Prstene moci, o ktorom sa hovorí ako o najdrahšom všetkých čias. Odvtedy si fanúšikovia mohli pozrieť už ďalšie dve epizódy z prvej série, ktorú postupne nasadí. 

Ako informoval portál Mediálne, prvá odvysielaná epizóda sa stretla s diváckym záujmom a dosiahla sledovanosť 4,4 %, pričom si ju pozrelo 188-tisíc divákov nad 12 rokov.

Druhej časti sa však darilo už menej

Jej sledovanosť klesla na 2,7 % a videlo ju 127-tisíc divákov. Ako obstála zatiaľ posledná odvysielaná epizóda, ešte nie je známe. Čas rovnako ukáže aj to, či bude mať prvá séria seriálového Pána prsteňov na obrazovkách televízie JOJ úspech, alebo tento pokus neskončí tak, ako sa očakávalo.

Je najdrahším seriálom

Ako sme vás informovali, projekt vznikol pre platformu Amazon Prime Video a stále platí, že patrí medzi najambicióznejšie televízne produkcie všetkých čias. Prvá séria si podľa dostupných údajov vyžiadala rozpočet viac než 450 miliónov dolárov – vrátane nákladov na práva k dielu a masívny marketing.

Dej je zasadený do Druhého veku Stredozeme – do času, keď vznikli prstene moci. Vtedy sa začal vzostup temného pána Saurona a o budúcnosť sveta bojovali elfovia, ľudia aj trpaslíci.

Seriál mal svetovú premiéru na jeseň 2022. Má osem dielov a na televízii JOJ bude každá epizóda vysielaná vždy v sobotu o 20:40.

