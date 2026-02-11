Michal daboval bratov Weasleyovcov aj Froda. Prezradil nové informácie zo zákulisia práce na Pánovi prsteňov

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Pán prsteňov
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vzniká dabing?

Na obrazovkách televízie JOJ môžeme každú sobotu o 20:40 sledovať novú epizódu najdrahšieho seriálu všetkých čias – Pán prsteňov: Prstene moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Za jeho slovenským znením stojí dabingový režisér Michal Hallon, ktorý v pôvodnej trilógii daboval postavu Froda.

Okrem toho sa zaslúžil napríklad aj o dabing Freda a Georgea Weasleyovcov v Harrym Potterovi, postavy vo filme Rocky Balboa či Jesseho Pinkmana v seriáli Perníkový tatko (Breaking Bad). V rozhovore prezradil viac zo zákulisia vzniku dabingu k seriálu zo sveta Pána prsteňov.

Ste režisérom slovenského znenia seriálu Pán prsteňov: Prstene moci. Existuje nejaký prienik v dabingu pôvodnej filmovej trilógie a tohto seriálu?

Ide o fantasy svet Tolkiena, takže veci ako názvy krajov či postáv musia byť zachované. Koniec-koncov, išli sme podľa originálneho knižného prekladu a museli sme dať pozor na to, aby s ním seriál korešpondoval.

Čo bolo najťažšie na tomto projekte?

V zásade sa nedá povedať, že by bolo niečo náročné alebo by sa nejako extrémne vymykalo procesu pri iných projektoch. Bol tu však prítomný môj osobný vklad, pretože Pán prsteňov je moja srdcovka a pred 15 rokmi som daboval v pôvodnej trilógii postavu Froda. Záležalo mi na tom, aby bol dabing tohto seriálu čo najlepší.

Záber Froda z filmovej trilógie Pána prsteňov, foto: MovieStillsDB

Čiže dá sa povedať, že od seriálov, na ktorých bežne pracujete, sa to líši práve tým, že v tomto prípade je váš osobný vklad o niečo silnejší…

Áno, môj záujem je tu veľmi osobný a veľmi silný, mal som preto aj pocit veľkej zodpovednosti.

Ako ste v tomto prípade hľadali ten správny tón pre dabing?

Tón sa nehľadá, ten je daný. Ja razím teóriu, že originál je vec svätá a dôležité je čo najbližšie sa priblížiť k originálu, či už farbou hlasu, intonáciou a podobne. V podstate akákoľvek odchýlka od originálu je len na škodu veci.

Ktorá postava bola pre vás z režijného hľadiska pri seriáli najnáročnejšia?

Určite hlavná postava Galadriel. Veľmi výrazná bola už vo filmoch a to, prečo bola taká, aká bola, odkrýva práve seriál Pán prsteňov: Prstene moci. Bolo dôležité ju preto uchopiť tým správnym spôsobom.

Foto: MovieStillsDB

Kto všetko pracoval na slovenskom znení Prsteňov moci?

Tím pozostáva z produkcie, ktorá zadeľuje robotu, potom je to preklad, úprava dialógov, réžia, samotní herci. Pracovalo na tom pomerne veľa ľudí.

Už ste spomenuli, že dabing je kvázi daný originálom. Mali ste nejaké zadania či usmernenia od televízie JOJ alebo od pôvodného producenta?

Nie a chcem sa poďakovať televízii JOJ, že nám dala voľnú ruku. Do dabingu nám JOJ-ka nijakým spôsobom nezasahovala a verila nám, že ho urobíme najlepšie, ako vieme. Obmedzenia sme nemali ani od pôvodného producenta seriálu. Ako som už povedal, dabing je daný originálom a špecifický je v tom, že je dôležité nahrať ho tak, aby nekričal. Divák ho musí brať ako súčasť seriálu a len ako spôsob, ako sledovať snímku v rodnom jazyku.

Museli ste kvôli prekladu niekedy obetovať význam replík?

Kvôli prekladu nie, preklad je čisto preklad a jednoducho preložíte do slovenčiny všetko, čo je v pôvodnom znení. Potom však nastupuje úprava dialógov, ktorá preklad musí prispôsobiť tak, aby sedel na ústa hercov a aj v rámci dĺžok synchrónu. Tu je kumšt veľmi náročný v tom, aby bolo z originálu všetko zachované. Slovenčina má úplne iné tempo ako angličtina, veľa vecí sa do slovenčiny nevmestí, no práve to je na danom úpravcovi, aby sa s tým dokázal popasovať.

Foto: JOJ tlačová správa

Ako pracujete s hercami, aby ich výkony v dabingu neboli „príliš“?

Pracujem s hercami, ktorí sa tomu venujú desaťročia, čiže im stačí iba určiť nejaké mantinely. Ide o vzájomnú spoluprácu, ja netrvám na ničom, je to vec dialógu a práca s nimi je veľmi príjemná. Nie som v takej pozícii režiséra, že nutne vždy platí to, čo poviem. Ak má herec nejaký názor, napríklad si myslí, že by v replike lepšie sedelo iné slovíčko, som tomu otvorený.

Musia si herci predtým, ako idú dabovať postavu, daný seriál či film pozrieť?

Nie, hoci keď ide o projekt ako napríklad Pán prsteňov: Prstene moci, veľa hercov sa tomu poteší, dopredu si seriál naštuduje a aj pozrie, ak je k dispozícii. No nie je to všeobecne platné. Väčšinou herci prídu ako nepopísaný papier, dabujeme to na mieste a na mieste si snímku a ich úlohu v nej rozoberáme. Pri tomto projekte to však tak úplne neplatí.

Máte žáner alebo typ postáv, na ktorých pracujete najradšej?

Nemám úplne preferované žánre, rád pracujem na kriminálke, muzikáli, dramatickom seriáli aj romantickom filme. Aj keď, samozrejme, sú určité typy projektov, ktoré keď dostanem, tak sa z toho veľmi teším. Je to najmä vtedy, ak som ich už predtým videl a nejakým spôsobom ma oslovili. Keď sa mi dostanú potom pod ruku, je to úžasný pocit a zážitok. A práve aj seriál Pán prsteňov: Prstene moci je jedným z takýchto projektov.

