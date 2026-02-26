Švédska armáda zneškodnila dron neznámeho pôvodu. V prístave vyšetruje únik ropy

Petra Sušaninová
Dron bol zachytený a zneškodnený rušičkou.

Švédska armáda v stredu zneškodnila rušením dron neznámeho pôvodu v blízkosti francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, ktorá sa nachádza vo švédskych vodách. Informovali o tom vo štvrtok ozbrojené sily oboch krajín.

Hovorca francúzskeho generálneho štábu uviedol, že dron bol zachytený a zneškodnený rušičkou približne sedem námorných míľ od lode. „Švédsky systém fungoval perfektne a nijako to nenarušilo operácie na palube,“ povedal. Incident sa odohral v prielive Öresund neďaleko mesta Malmö, v ktorom francúzska vlajková loď v stredu zakotvila, potvrdila švédska armáda.

Pobrežná stráž vo štvrtok zároveň oznámila, že v prístave v blízkosti lode objavila ropnú škvrnu, a začala vyšetrovanie možnej environmentálnej škody. „Môžeme potvrdiť, že v prístave Malmö, kde kotví francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, sa objavila ropná škvrna. V tom istom prístave sa nachádzajú aj dva tankery,“ informovala pobrežná stráž bez bližších podrobností o tankeroch. Úrady momentálne na základe odobratých vzoriek vyšetrujú, z ktorého z plavidiel ropa unikla.

