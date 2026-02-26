V nemocnici v Michalovciach bola nahlásená výbušnina: Situáciu preverovala polícia

Priestory michalovskej nemocnice vo štvrtok preverovala polícia pre nahlásenú hrozbu výbušniny. Výsledok prehliadky bol negatívny a hrozba sa nepotvrdila. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová s tým, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti preto obmedzený nebol a nebolo nutné pristúpiť k evakuácii pacientov.
„Neuveriteľne nás mrzí, že sme sa opäť stali terčom takéhoto útoku. Pevne veríme, že sa nebude opakovať situácia z októbra minulého roka, keď viaceré naše nemocnice niekoľko týždňov po sebe čelili bombovým vyhrážkam,“ uviedla Krejčíová.
Dodala, že každé nahlásenie bomby spôsobuje odkladanie desiatok plánovaných výkonov, záchranky s urgentnými pacientmi sú presmerované do vzdialenejších zariadení a zdravotníci musia čeliť zvýšenému stresu a neistote.
