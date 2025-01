Jeho pokožka sa zmenila na modrosivú, prezývali ho Tatko Šmolko: Stať sa to môže aj vám, spôsobila to táto vec

Paul Karason sa stal slávnym človekom pre vskutku zvláštnu vec. Ak by ste ho stretli na ulici, takmer iste by ste sa za ním otočili. Jeho pokožka totiž mala veľmi intenzívny modrosivý odtieň. Mohla za to argýria.

Článok pokračuje pod videom ↓

V tele sa hromadí nadmerné množstvo striebra

Ako informuje web Live Science, argýria je ochorenie, ktoré sa dnes vyskytuje pomerne zriedkavo. V 19. storočí ňou však ľudia trpeli častejšie, keďže striebro používali na liečenie rôznych neduhov a aj práca so striebrom vyzerala inak ako dnes. Presné štatistiky však známe nie sú. Štúdia z roku 2019 však identifikovala 16 pacientov, ktorí argýriou trpeli po užívaní koloidného striebra.

Argýria je spôsobená požitím striebra alebo zlúčenín obsahujúcich striebro alebo vystavením ich pôsobeniu. Striebro sa postupne hromadí v tele, následkom čoho sa pokožka a nechty zmenia na modrosivé. Ľudské telo obsahuje stopy striebra aj za normálnych okolností. Pri argýrii sa však v tele hromadí nadmerné množstvo počas dlhšieho obdobia, od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.

Najčastejšie argýriou trpia ľudia, ktorí dlhodobo pracujú so striebrom alebo používajú ako alternatívnu liečbu koloidné striebro (lekári varujú, že to nie je vhodné vzhľadom na to, že koloidné striebro môže ovplyvniť účinok niektorých liekov, napríklad antibiotík). Následkom argýrie sa môže zafarbiť celé telo, alebo len niektoré jeho časti. Pridružiť sa môžu symptómy ako bolesť hlavy, brucha, či pocit vyčerpania. Dôjsť môže aj k poškodeniu obličiek. V súčasnosti na argýriu neexistuje liek.

Prezývali ho Tatko Šmolko

Argýriou trpel aj Paul Karason, niektorí ho pre jeho nezvyčajný vzhľad prezývali aj Tatko Šmolko. Koloidné striebro začal používať po tom, ako niekde videl reklamu, ktorá sľubovala, že vylieči akékoľvek zdravotné ťažkosti. Denne vypil takmer 300 gramov koloidného striebra vo vode, informuje web ABC News. Natieral si ho tiež na tvár.

Acreditou que prata coloidal desintoxicava o corpo e começou a ficar cinza igual o finado Paul Karason. https://t.co/Jsb1UrLOMH pic.twitter.com/8xRm6kb6ly — Ana Bonassa 🔬🌈 (@aAnaBonassa) March 13, 2024

Jeho pokožka začala meniť farbu okolo roku 1998. Sám zmenu najprv ani nepostrehol, upozornil ho na to až kamarát, ktorý ho prišiel navštíviť po dlhšom čase. Karason nepochyboval o tom, že striebro vyriešilo jeho problém s refluxom, aj s nepríjemnou artritídou. Vedľajší účinok v podobne modrosivej pokožky mu však ostal už do konca života. Paul zomrel v roku 2013 vo veku 62 rokov na následky zápalu pľúc, srdcového infarktu a mŕtvice.