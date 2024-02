Superlacná Biedronka už čoskoro chystá nábor na tieto pozície, začala s budovaním slovenského distribučného skladu

Príchod Biedronky na slovenský trh je už nejaký čas potvrdený. V posledných mesiacoch sa nepravidelne objavujú správy o rôznych novinkách súvisiacich s poľským reťazcom a len nedávno sme vás informovali o tom, že sa začal nábor nových zamestnancov. Portál aktuality.sk teraz prináša ďalšie novinky.

Budovanie distribučného skladu

Ešte v januári sme vás informovali o tom, že Biedronka si s najväčšou pravdepodobnosťou vyhliadla kľúčové lokality pre svoju centrálu a distribučný sklad. Hospodárskym novinám to vtedy naznačil ich zdroj, pričom tieto informácie sa teraz potvrdili. Ako píšu Aktuality, lacný reťazec už svoj distribučný sklad buduje a nachádzať by sa mal neďaleko Trnavy. V súvislosti s týmto krokom prezradil manažér distribučného centra aj to, že už čoskoro budú zháňať prvých zamestnancov.

„Onedlho budeme potrebovať posily pre nové distribučné centrum siete Biedronka, ktoré rastie pri Trnave. V najbližšej vlne budeme hľadať adminov pre základné skladové procesy, ako príjem tovaru, picking, vratky, kontrola zásob, nakládky a transport,“ priblížil pre portál Aktuality.sk manažér distribučného centra Biedronky Miroslav Belica.

Pred pár dňami sa síce na internete objavili správy o tom, kde by mal reťazec otvoriť prvé predajne, no podľa aktuálneho článku zatiaľ nie je zrejmé, koľko obchodov na Slovensku otvorí svoje brány a ani to, kde by sa mali nachádzať. Dosiaľ stále platí to, že by sa tak malo stať ešte tento rok, pravdepodobne na jeho konci.