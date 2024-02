Jedna z predajní Lidl v Bratislave urobila zásadný krok. Skúšobne zrušila bežnú súčasť nákupu mnohých ľudí

Obchodný reťazec sa rozhodol prekvapiť svojich zákazníkov v jednej zo svojich bratislavských predajní, keď z nej v jeden deň úplne odstránil mikroténové vrecká. Namiesto nich rozdával nakupujúcim zadarmo viacnásobne použiteľné vrecká.

Snaha o pokles odpadu

„Každý z nás dokáže prispieť k tomu, aby bola príroda čistejšia a aby taká aj zostala. Denne robíme množstvo rozhodnutí, ktoré si ani neuvedomujeme. Stačí však málo a výsledok bude hmatateľný. Nie vždy je však jednoduché byť zodpovedným človekom. My v Lidli sa v tom našim zákazníkom snažíme pomáhať. Najlepším výsledkom projektu „Nenechajme to plávať“ je pokles spotreby jednorazových obalov,“ povedal Slavomír Špánik, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.

„Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak to bez obalu nejde, siahnime po opakovane použiteľnom vrecúšku. Opakovane použiteľné vrecúško musíte používať zvyčajne niekoľko desiatok krát, aby splatilo svoj dlh voči prírode. Preto ho majme po ruke pri každom nákupe,“ povedala Denisa Rášová, predsedníčka Circular Slovakia. Podobne sa vyjadrila aj Ivana Poláčková, riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorá taktiež uvítala túto iniciatívu. „A pritom ide o jednoduché riešenie, ako je náhrada jednorazových vrecúšok trvácnymi. Už len naučiť a inšpirovať ľudí, aby ich počas nákupov mali vždy so sebou a používali ich.“

Ich využitie je len na pár minút

Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl informoval, že na Slovensku sa ročne rozdajú stovky miliónov mikroténových vreciek úplne zadarmo. Najčastejšie poslúžia na zabalenie ovocia, zeleniny či pečiva, no niekedy v nich skončia aj jogurty. Stovky ton plastov, ktoré využijeme len na pár minút. Mnohokrát sa však dostanú do prírody a ich rozklad trvá dlhé desaťročia. Ich používanie vo veľkej miere znečisťuje naše rieky a iné vodné plochy.

„Máme to doslova vo svojich rukách, nenechajme to plávať! Príroda totiž v mnohých prípadoch už dokonalý obal vymyslela, pre ostatné potraviny sú k dispozícii udržateľné a predovšetkým viacnásobne použiteľné obaly,“ doplnil Bezák a dodal, že Európska únia i slovenské ministerstvo životného prostredia plánujú vyhlásiť pre mikroténové vrecká stopku. Lidl spustil už na jeseň 2020 projekt „Nenechajme to plávať.“ Jeho cieľom je edukovať a motivovať zákazníkov k udržateľnejšiemu nakupovaniu. V prípade, ak mikroténové vrecko naozaj potrebujú, môžu si ho dobrovoľne zakúpiť za jeden cent, ktorý diskont zdvojnásobí a venuje na čistenie slovenskej prírody.

Špánik doplnil, že projekt „Nenechajme to plávať“ má za sebou aj konkrétne výsledky, nakoľko ním ušetrili takmer 12 miliónov vreciek, čo je približne 26 ton plastov. Ďalších viac ako 1,6 ton odpadu vylovili zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku a dobrovoľníci zo slovenských riek a vodných nádrží. Obchodný riaditeľ tiež informoval, že od marca 2024 získa projekt „Nenechajme to plávať“ nového partnera, a to Občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré už spoločne s Lidlom organizuje upratovanie naprieč celým Slovenskom. Projekt financujú z prostriedkov, ktoré venujú zákazníci Lidla prostredníctvom zálohovacích automatov na vratné obaly. „Vďaka týmto prostriedkom sme za roky 2022 a 2023 mohli zorganizovať viac ako 45-tisíc dobrovoľníkom upratovanie v slovenskej prírode a vyzbieralo sa viac ako 615 ton odpadu.“

Špánik ešte doplnil, že v Lidli si aj preto určili ešte ambicióznejší cieľ, a to do roku 2025 znížiť spotrebu plastov v obaloch produktov vlastných značiek o 30 % a do roku 2027 dokonca o 35 % v porovnaní s rokom 2017.