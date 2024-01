Superlacná Biedronka si na Slovensku vyhliadla aj ďalšiu strategickú lokalitu: Nachádzať by sa mala na tomto mieste

Diskontný potravinový reťazec Biedronka by mal na slovenský trh vstúpiť už počas tohto roka a je preto logické, že s jeho príchodom sa objavuje čoraz viac informácií. Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, kde by sa mohla nachádzať slovenská centrála superlacnej obchodnej siete, pričom Hospodárske noviny prichádzajú s ďalším významným zistením.

Strategická lokalita pri Trnave

Ide o možné odhalenie ďalšej strategickej lokality, konkrétne kľúčových skladových priestorov. Reťazec tak, pochopiteľne, vedie rokovania na viacerých frontoch a Slovákom sa tak viac odkrýva jeho blížiace sa tunajšie pôsobenie. Podľa informácií HN z prostredia poľského retailu by Biedronka mohla svoje sklady umiestniť v blízkom okolí Trnavy.

„Má ísť o nájom priestorov, ktoré ponúka developer priemyselných nehnuteľností CTP. V súčasnosti má na Slovensku postavených či plánovaných celkovo 14 logistických parkov v lokalitách ako Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica či práve spomínaná Trnava,“ uvádzajú HN. Podľa aktuálnych voľných ponúk na prenájom skladových priestorov a vzhľadom na dobrú lokalitu s kvalitným cestným napojením z toho vychádza, že strategické priestory by mohol reťazec umiestniť práve tu.

Zatiaľ stále platí, že Biedronka by mala svoje prvé predajne začať otvárať v závere tohto roka, pričom podľa ich stratégie nebude cieliť iba na najväčšie mestá, no ovládnuť sa zrejme pokúsi aj menšie regionálne trhy, ako to urobila u našich severných susedov. Ako sme informovali ešte v októbri, na príchod nového hráča reaguje aj konkurencia v podobe Lidlu či Tesca, ktorí sa tiež začali obzerať po menších lokalitách, kde by potenciálne svoje predajne mohli otvoriť.