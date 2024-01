Je to tu, Biedronka začína hľadať prvých Slovákov: V Bratislave obsadzuje túto pozíciu, na uchádzača čaká viacero benefitov

Len nedávno sme vám sprostredkovali informácie o tom, že reťazec Biedronka si na Slovensku vyhliadol dve kľúčové lokality – pre svoju centrálu, a tiež pre hlavné skladové priestory. Teraz portál interez prichádza s ďalšou novinkou, ktorá sa týka superlacného obchodu. Na sociálnej sieti Linkedln, ktorú využíva hlavne podnikateľská komunita, zverejnili zástupcovia Biedronky novú ponuku práce s miestom výkonu v Bratislave.

Hľadajú projektového manažéra

Ako z popisu v pracovnej ponuke vyplýva, Biedronka v našom hlavnom meste hľadá projektového manažéra pre technické oddelenie. Podľa sociálnej siete, na ponuku zatiaľ reagovalo 8 potenciálnych záujemcov, no rozhodne nebude pre každého. Medzi hlavné povinnosti bude patriť zodpovednosť za prípravu projektových smerníc, prípravu investícií navrhovaním technológií, delegovanie projektových prác, podpora procesu výberu a posúdenia nehnuteľností z hľadiska miestnej legislatívy, ale aj príprava návrhov rozpočtov na projektové práce vyplývajúce zo stratégie spoločnosti.

Uchádzač by mal disponovať znalosťou administratívnych postupov týkajúcich sa získavania stavebných a investičných povolení, mal by byť tímový hráč s orientáciou na výsledky a strategickými zručnosťami. Ovládať by mal aj základy MS Office. Biedronka mu na oplátku ponúka „širokú škálu benefitov“, telefón, počítač a možnosť profesného rozvoja v ambicióznej spoločnosti. Platové podmienky na sociálnej sieti zverejnené neboli a údajne budú vyplývať zo skúseností a dĺžky praxe daného uchádzača.

Ohľadne pracovných ponúk, a tiež aktuálnych noviniek, sme kontaktovali aj zástupcov Biedronky, ktorí ale boli na slová skromní a uviedli, že v aktuálnej fáze projektu zatiaľ nemajú nič, čo by s médiami mohli zdieľať.