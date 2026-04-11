Súd s dvojnásobným vrahom z gymnázia sa začína: Zverejnili dva termíny pojednávania

Foto: TASR/Veronika Mihaliková, Polícia SR - Prešovský kraj (úprava redakcie)/T

Roland Brožkovič
TASR
Útok nožom na gymnáziu
K útoku, ktorý otriasol celým Slovenskom, došlo ešte 16. januára 2025.

Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať v pondelok (13. 4.).

Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe rezortu spravodlivosti. Druhý termín pojednávania je naplánovaný na 17. apríla. Obžalobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S.

Viacero nedostatkov

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou.

Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia 30. decembra 2025 s tým, že vyšetrovateľ navrhol obžalovať obvineného. O podaní obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove na ŠTS informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom januára.

