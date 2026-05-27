Kaliňákov rezort má brzdiť podpis zmluvy s festivalom Pohoda. Primátor Trenčína žiada odpovede

Festival Pohoda získal v hudobných cenách European Festival Awards (EFA) štyri nominácie, premenila dve. Spolu s maďarským festivalom Sziget a nórskym Øyafestivalen mal najväčší počet nominácií zo všetkých európskych festivalov. Ide o festival, ktorý robí dobré meno mestu Trenčín, ale aj celej našej krajine.
Tento rok Pohoda oslavuje 30. výročie. Prídu také mená ako The Cure, Gorillaz, IDLES, Baxter Dury, ale aj legendárna kapela The Prodigy. Festival Pohoda tento rok otvorí svoje brány 8. júla a na letisko v Trenčíne opäť zavítajú desaťtisíce ľudí.
Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček však upozornil na zásadnú vec. Podľa informácií, ktoré uverejnil na sociálnej sieti, stojí podpis zmluvy na ďalšie roky medzi rezortom obrany a letiskom, na ktorom sa Pohoda koná. „POHODA nie je len festival. Je to symbol Trenčína. A ničiť symboly nikdy nebýva dobré znamenie,“ píše v statuse Rybníček.
Podpis odložili
Primátora mimoriadne znepokojujú informácie, že „dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade Leteckých opravovní Trenčín sa zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy pre festival na ďalšie roky. Objavili sa dokonca aj úvahy, že rozhodnutie chcú odložiť až na september.“
„Festival podobného významu sa pripravuje minimálne rok vopred. Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si musí uvedomovať, že neistota v tak zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky. O to zvláštnejšie pôsobí fakt, že podľa mojich potvrdených informácií majú iné podujatia na trenčianskom letisku, vrátane festivalu GRAPE, zmluvy na budúci rok resp. budúce roky podpísané už dnes. Festival POHODA nie,“ pokračuje Rybníček.
Ministra Kaliňáka verejne požiadal, aby sa k situácii vyjadril a aby ju vysvetlil. „Prečo ministerstvo obrany brzdí podpis zmluvy s festivalom POHODA, keď pri ostatných podujatiach na trenčianskom letisku podľa dostupných informácií podobný problém nevznikol?“ pýta sa Rybníček v závere.
O reakciu sme požiadali rezort obrany aj festival Pohoda, v prípade zaslania odpovedí budeme článok aktualizovať.
