Letka ministerstva vnútra prepravila ženu do Prahy: Bola v ohrození života a v ťažkom zdravotnom stave

Lietadlo Leteckého útvaru MV SR v dopoludňajších hodinách transportovalo do Prahy ženu v ťažkom zdravotnom stave. O prevoz požiadalo ministerstvo zdravotníctva v utorok 26. mája 2026 večer, keďže službu komerčného prepravcu nebolo možné v tom čase zabezpečiť.
Ako v tlačovej správe pripomenul rezort, okamžite prijali potrebné opatrenia a let zorganizovali do 15 hodín od prvej požiadavky. Pacientka bola z Popradu do Prahy dopravená dnes a už je v rukách odborníkov. Pri zabezpečení transportu sa koordinovali viaceré zložky.
„Aj tento prípad dokazuje, že štátna letecká služba je nevyhnutná z hľadiska národnej bezpečnosti, krízového manažmentu a ochrany zdravia. Vytvára podmienky pre nezávislú prepravu ústavných činiteľov, avšak jej zmyslom sú predovšetkým špecializované policajné a humanitárne misie, ako aj pomoc jednotlivcom v naliehavých prípadoch ohrozenia života a zdravia,“ dodalo na záver ministerstvo vnútra.
Nahlásiť chybu v článku