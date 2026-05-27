Dušan Kováčik uspel na súde: Obžalobu z roku 2021 odmietli pre procesné pochybenia

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu z 20. apríla 2021 na bývalého šéfa zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Vec vrátil prokurátorovi, lebo zistil závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces.
Prokurátor podľa sudcu nepredložil úplné spisy vrátane všetkých dôkazov zabezpečených v prípravnom konaní a obžaloba nespĺňa náležitosti podľa Trestného poriadku. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.
Obžaloba sa týkala viacerých závažných trestných činov
Obžaloba na Dušana Kováčika sa týkala zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal v lete 2024 dovolanie v prípade vtedy právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR o dovolaní.
Najvyšší súd SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana Kováčika. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. ŠTS nariadil, aby vo veci znovu rozhodol. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana Kováčika. na osem rokov väzenia za prijímanie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100 000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.
