Do fondu Trumpovej Rady mieru neprispel nikto: Na účte svieti obrovská nula, štáty mali platiť miliardy

Nina Malovcová
TASR
Fond pre Trumpovu Radu mieru zatiaľ nezískal žiadne peniaze.

Fond zriadený Svetovou bankou pre Radu mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump nezískal zatiaľ žiadne finančné prostriedky, hoci Spojené štáty a ďalšie krajiny prisľúbili príspevky v celkovej výške 17 miliárd dolárov. V stredu o tom informoval denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

TASR o tom píše podľa denníka Jerusalem Post.  Rada mieru už prijala dary, tie však boli podľa jej hovorcu pripísané priamo na účet v banke JPMorgan. „Na prijímanie finančných prostriedkov bolo vytvorených niekoľko možností,“ uviedol pre denník FT predstaviteľ Rady mieru. „V súčasnosti sa darcovia rozhodli využiť iné možnosti,“ objasnil.

Maroko a Spojené arabské emiráty už prisľúbili milióny

Rada mieru podľa neho predloží svoje finančné výkazy vlastnej výkonnej rade „v čase, ktorý bude považovať za vhodný“. Podľa FT Maroko prispelo sumou približne 20 miliónov dolárov, čo pomohlo financovať úrad vysokého predstaviteľa pre Pásmo Gazy Nikolaja Mladenova a platy palestínskeho technokratického výboru, ktorý by mal spravovať Pásmo Gazy.

Okrem Maroka poskytli Spojené arabské emiráty 100 miliónov dolárov na výcvik nových policajných síl pre Gazu, ale prostriedky sú zmrazené a program sa ešte nezačal, uviedol FT s odvolaním sa na dve oboznámené osoby. Ministerstvo zahraničných vecí USA sa zaviazalo presunúť približne 1,2 miliardy dolárov na projekty Rady mieru, ale dosiaľ sa tak nestalo.

Rekonštrukcia Gazy sa zatiaľ nezačala

Hovorca Rady uviedol, že hoci sa už začali verejné obstarávania na bezpečnostné a rekonštrukčné práce, zatiaľ neboli uzatvorené žiadne zmluvy. „Spôsobené to je najmä tým, že v Gaze ešte nepôsobíme,“ povedal FT s odôvodnením, že nedošlo k odzbrojeniu palestínskeho militantného hnutia Hamas.

FT pripomína, že Trump pôvodne predstavil mierový plán pre Pásmo Gazy s viacerými fázami, v ktorom načrtol odzbrojenie Hamasu, stiahnutie izraelských síl a postupnú rekonštrukciu Pásma Gazy. V žiadnej z týchto oblastí však nedošlo k pokroku, napísal denník FT a dodal, že podľa dvoch osôb oboznámených s plánovaním v Gaze nebol na rekonštrukciu Gazy vynaložený „ani jeden dolár“.

