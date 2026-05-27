Padať môžu veľké krúpy, hrozí aj downburst. Pohraničím postupujú silné búrky, situácia sa môže rýchlo meniť

Počas stredy na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, vrcholí horúce počasie miestami presahujúce 30 stupňov Celzia. Horúčavy by mal čoskoro ukončiť studený front, pričom v týchto hodinách bude rakúsko-slovenským pohraničím postupovať nebezpečné počasie.
Ako informoval portál iMeteo.sk, pred príchodom studeného frontu sa vytvára niekoľko samostatných a veľmi nebezpečných búrkových jadier.
Situácia by mala byť najvážnejšia nad Rakúskom a Maďarskom, pričom táto búrková vlna bude prechádzať aj naším pohraničím. Takéto búrky prinášajú silný vietor, krúpy či prívalový dážď. Vytvoriť sa môže aj takzvaný downburst. Ide o jav, keď studený padajúci vzduch vytvára extrémne silné poryvy vetra.
Ako ďalej portál uviedol, meteorológovia zatiaľ nepredpokladajú, že by takéto búrky mali zasiahnuť juhozápad Slovenska, no odporúčajú situáciu pozorne sledovať, nakoľko sa môže rýchlo meniť.
Horúčavy trápia aj Taliansko
Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre štyri veľké mestá vrátane Ríma, keďže teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia. Agentúra DPA zároveň upozornila, že teploty v krajine stúpli oveľa skôr, ako je to pre túto sezónu typické, píše TASR.
Výstrahy boli na štvrtok vyhlásené okrem hlavného mesta aj pre Florenciu, Bolognu a Turín. Očakáva sa však, že v piatok sa teploty naprieč krajinou zmiernia.
