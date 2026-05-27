Padať môžu veľké krúpy, hrozí aj downburst. Pohraničím postupujú silné búrky, situácia sa môže rýchlo meniť

Foto: Pexels

Jakub Baláž
Extrémne horúce májové počasie sa už čoskoro zmení, na niektorých územiach už hrozia aj prvé nebezpečné búrky.

Počas stredy na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, vrcholí horúce počasie miestami presahujúce 30 stupňov Celzia. Horúčavy by mal čoskoro ukončiť studený front, pričom v týchto hodinách bude rakúsko-slovenským pohraničím postupovať nebezpečné počasie.

Ako informoval portál iMeteo.sk, pred príchodom studeného frontu sa vytvára niekoľko samostatných a veľmi nebezpečných búrkových jadier.

Situácia by mala byť najvážnejšia nad Rakúskom a Maďarskom, pričom táto búrková vlna bude prechádzať aj naším pohraničím. Takéto búrky prinášajú silný vietor, krúpy či prívalový dážď. Vytvoriť sa môže aj takzvaný downburst. Ide o jav, keď studený padajúci vzduch vytvára extrémne silné poryvy vetra.

Ako ďalej portál uviedol, meteorológovia zatiaľ nepredpokladajú, že by takéto búrky mali zasiahnuť juhozápad Slovenska, no odporúčajú situáciu pozorne sledovať, nakoľko sa môže rýchlo meniť.

Foto: TASR/Roman Hanc

Horúčavy trápia aj Taliansko

Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre štyri veľké mestá vrátane Ríma, keďže teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia. Agentúra DPA zároveň upozornila, že teploty v krajine stúpli oveľa skôr, ako je to pre túto sezónu typické, píše TASR.

Výstrahy boli na štvrtok vyhlásené okrem hlavného mesta aj pre Florenciu, Bolognu a Turín. Očakáva sa však, že v piatok sa teploty naprieč krajinou zmiernia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
More v Chorvátsku je špinavšie: Kvalita vody klesá, viniť treba turizmus

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac