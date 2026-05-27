Masívne prepúšťanie a finančná strata. Veľká firma škrtá pracovné miesta, na výpovede vraj hľadá zámienky

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Podľa informovaného zdroja sa prepúšťanie týka všetkých zamestnancov okrem technickej podpory, zrušené boli takmer všetky oddelenia.

Vývojár kancelárskeho softvéru Mojofis, ktorý svojimi riešeniami plánoval v Rusku nahradiť Microsoft Office, informoval zamestnancov o hromadnom prepúšťaní. TASR o tom píše na základe denníka The Moscow Times.

Podľa informovaného zdroja denníka Vedomosti sa plánuje prepustenie všetkých zamestnancov okrem technickej podpory. Zrušené boli takmer všetky oddelenia, potvrdil druhý zdroj.

Zámienky a veľká strata

Bývalý zamestnanec spoločnosti uviedol, že jemu a jeho kolegom hrozilo prepustenie bez odstupného pod rôznymi zámienkami, vrátane 10-minútového meškania do práce alebo odovzdávania správ o pracovných cestách o deň neskôr. Keď si zamestnanci založili odbory a varovali zamestnávateľa pred možnými žalobami, začali dostávať podmienky prepustenia.

V marci generálny riaditeľ spoločnosti Vjačeslav Zakorževskij rozposlal e-mail o „vážnych finančných ťažkostiach“. Ku koncu minulého roka zamestnávala spoločnosť Mojofis 1 013 ľudí a jej čistá strata sa viac ako strojnásobila z 1,2 miliardy na 4 miliardy rubľov. Strata sa objasňuje „špecifickou povahou podnikania vývojára“ a výrazným oneskorením v prijímaní finančných prostriedkov z predaja softvéru.

Spoločnosť dosiaľ spolupracovala s klientmi v korporátnom a vládnom sektore. Predaj nového softvéru od Microsoftu sa v Rusku zablokoval po invázii na Ukrajinu v roku 2022 a tamojšie právnické osoby majú odvtedy problémy s obnovou licencií alebo s prístupom ku cloudovým službám.

