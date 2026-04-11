Aký plat dostane poslanec za mesiac práce? Mnohým sa z tej sumy zatočí hlava

Michaela Olexová
TASR
Poslanec má podľa zákona nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok.

Plat poslanca Národnej rady (NR) SR ostane v roku 2026 a následne aj v roku 2027 v rovnakej výške ako v minulom roku. V rámci konsolidačných opatrení totiž parlament ešte vlani zmrazil výšku poslaneckého platu. Zarábať tak budú naďalej takmer 6 900 eur a poslanci, ktorí žijú mimo Bratislavského kraja, dostávajú celkovo vyše 7 300 eur.

Výška platu poslanca je zverejnená na webe NR SR. Plat poslanca určuje zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR.

Zarábajú trojnásobok priemernej mesačnej mzy

Poslanec má podľa zákona nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. V roku 2025 bol určený na výšku 4 115 eur.

K platu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného.

Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2744 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 3201 eur. Tieto sumy sa takisto určili v roku 2025. Na odmenu asistentovi a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie má poslanec od 1. apríla 2025 vyčlenených ešte 4115 eur.

V rámci zákona platí po novom ustanovenie, podľa ktorého patrí poslancovi v rokoch 2026 a 2027 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2025. Na rovnakej úrovni ostali aj výdavky spojené s činnosťou poslaneckej kancelárie a odmeny asistentov. Opatrenie sa zatiaľ nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov, ktorých plat je určený osobitným mechanizmom.

Predseda a podpredsedovia parlamentu a tiež predsedovia a podpredsedovia výborov dostávajú k platu aj funkčné príplatky, ktoré sú v nezmenenej výške. Predseda NR SR má funkčný príplatok vo výške 497,91 eura, podpredseda NR SR 331,94 eura, predseda výboru 165,97 eura a podpredseda výboru NR SR 82,99 eura.

Ruské úrady prakticky úplne zablokovali aplikáciu Telegram. Denne ju používa 65 miliónov Rusov

Odporúčané články
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín

