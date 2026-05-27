V oceáne objavili takmer neviditeľného tvora. Vyzerá magicky a je kľúčový pre život pod hladinou

Foto: Ho-Yeung Chan et al., 2026

Petra Sušaninová
Drobný živočích vyzerá ako vystrihnutý z animovaného filmu.

Oceán ukrýva mnoho záhad, ktoré sa nám zatiaľ ešte nepodarilo rozlúštiť. Teraz však vedci odhalili jednu z nich. Našli zvláštneho tvora, ktorý sa doteraz pred ich zrakmi ukrýval.

Meria len 3 milimetre

Ako informuje web IFL Science, pod hladinou mora neďaleko severovýchodného pobrežia Taiwanu vedci natrafili na malé milé prekvapenie – našlui morského slimáka Thecacera sesama. Meria len 3 milimetre a vedcov zaujal sfarbením – modré, priehľadne pôsobiace telo, má pokryté žltými a čiernymi škvrnkami, ktoré pripomínajú sezamové zrniečka.

Práve tak získal morský slimák aj svoje pomenovanie – vedci sa inšpirovali latinským názvom pre sezamové semienko. Hlavný autor štúdie publikovanej prostredníctvom ZooKeys Ho-Yeung Chan si nezvyčajného morského slimáka prvýkrát všimol počas potápania ešte v lete v roku 2019. V tom čase však netušil, že natrafil na zatiaľ neobjavený druh. Prišiel na to až po diskusii s odborníkom na morské slimáky.

Kľúčový prvok ekosystému

Pochopiteľne, vzhľadom na rozmery Thecacera sesama nebolo jednoduché nájsť tohto tvora opäť, a to najmä preto, že situáciu v oblasti komplikujú časté tajfúny a vysoké vlny. Navyše, na pobreží Keelung, kde sa nález predtým podaril, je potápanie možné len počas štyroch mesiacov v roku, inak je zakázané.

Odborníci dodávajú, že morské slimáky sú často súčasťou ekosystému koralov a zohrávajú kľúčovú úlohu v morskom potravinovom reťazci. Pritom sú voľným okom neraz takmer neviditeľné.

Foto: Ho-Yeung Chan et al., 2026

Vedci po ďalších jedincoch pátrali medzi rokmi 2021 až 2025 a snažili sa získať viac informácií o ich správaní a výzore. Napriek neľahkým podmienkam sa tímu napokon podarilo pozorovať, ako Thecacera sesama hľadá potravu, kŕmi sa, ako sa pári a dokonca aj to, kde a ako kladie vajíčka. Vedci sa domnievajú, že v západnej časti Tichého oceánu môže existovať ešte mnoho ďalších druhov, ktoré sú rovnako malé a ťažko pozorovateľné. Veria, že sa im pod hladinou mora čoskoro podarí natrafiť aj na ďalšie fascinujúce tvory.

