Vidí šancu na nápravu: Znalec prezradil, čo viedlo študenta k vraždeniu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, čítali v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku výpovede obžalovaného z prípravného konania. Zároveň vypovedal znalec z odboru psychológie Dušan Kešický. Proces má pokračovať v piatok (17. 4.). Prehrávať sa majú zvukovo-obrazové záznamy a výsluch obžalovaného.
Zo zápisníc vyplýva, že Samuel S. niekoľkokrát odmietol vypovedať. Priznal ale, že bol v minulosti riešený sociálnou kuratelou. Ešte na základnej škole ho obvinili z výtržníctva za zbitie spolužiačky. V tej dobe mu chceli uložiť ochranné liečenie, nakoniec však k tomu neprišlo. Keď nastúpil na gymnázium v Lučenci, triedna učiteľka začala podľa jeho slov proti nemu po roku brojiť, že je voči nemu vedené súdne konanie pre výtržníctvo. Samuel S. tvrdil, že na škole v Lučenci nevykazoval žiadne problémové správanie.
Jeho triedna učiteľka si však mala predvolať jeho rodičov s tým, že podá návrh na jeho vylúčenie zo školy. Hlásil sa preto na dve gymnáziá, avšak na ani jedno ho pre jeho trestné stíhanie nezobrali. Neskôr prestúpil na gymnázium v Spišskej Starej Vsi s tým, že jeho rodičia sa rozhodli, že v novej škole nepovedia, že Samuelovi S. uložil súd podmienku.
Na gymnáziu sa neskôr mali na obžalovaného sťažovať viaceré spolužiačky s tým, že mu zástupkyňa školy nespresnila, o čo išlo, vrátane poškodenej-zosnulej študentky, ktorej mal Samuel S. povedať, že je čarodejnica. Po týchto incidentoch mal byť obžalovanému udelený individuálny študijný plán.
Tvrdil, že spolužiačka je čarodejnica
V deň, keď sa odohral skutok, 16. januára 2025, mal obžalovaný naplánované komisionálne skúšky. „Asi o 12.35 h som prišiel do školy a následne som spravil skutok, ktorý som vám opísal pri rekonštrukcii 15. novembra 2025,“ uviedol v zápisnici obžalovaný. Zabitie študentky odôvodnil tým, že je čarodejnica a že jej z očí sršal zelený dym.
Na pojednávaní vypovedal aj znalec, ktorý sa predovšetkým zaoberal charakteristikou myslenia obžalovaného. Vo svojich záveroch napríklad zhodnotil, že obžalovaný je emočne nestabilný a má problém s medziľudskými vzťahmi. Motiváciou k vykonaniu skutku obžalovaného bola podľa znalca dlhodobá frustrácia a dosiahnutie úľavy. „Ak spraví to, čo sa mu kladie za vinu, tak sa mu uľaví, z psychologického hľadiska sa nedá čudovať tomu, čo sa stalo,“ podotkol Kešický.
Nazdáva sa tiež, že ak bude obžalovanému uložený trest, počas ktorého mu bude poskytnutá terapia, je u neho predpoklad resocializácie. Obžalovaný je podľa znalca zlý na ľudí, pretože ich vníma tak, že mu robia zle a nie preto, že mu robí dobre ubližovať druhým ľuďom. Kešický doplnil, že v posudku zohľadnil aj to, že Samuel S. bol v minulosti dvakrát odsúdený, avšak nemalo to pre jeho posudok rozhodujúci význam.
Pomáha mu viera
Obžalovaný reagoval, že nápravu by vedel dosiahnuť aj bez odbornej pomoci. Výrazne mu podľa jeho slov pomáha viera, po pokusoch o samovraždy vo väzbe konvertoval na kresťanstvo. Samuel S. zároveň podal návrh na prepustenie z väzby.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia koncom decembra 2025 s tým, že vyšetrovateľ navrhol obžalovať obvineného. O podaní obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove na ŠTS informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom januára.
