Začali s opravami bazéna, v pláne majú oveľa viac. Známe kúpalisko čaká modernizácia za milióny

V mestskom kúpalisku v Žiline sa rozbehli úpravy, ktoré majú zlepšiť stav areálu pred letnou sezónou. Prvé práce sa sústredili na hlavný vonkajší plavecký bazén, pričom mesto uisťuje, že prevádzka by mala byť pripravená v štandardnom termíne ako po minulé roky.
Na veľkom bazéne sa aktuálne inštaluje fólia. Nejde o opravu poškodenej vrstvy, ale o doplnenie prvku, ktorý tam doteraz vôbec nebol. Nový povrch má zlepšiť nielen vzhľad a technické vlastnosti bazéna, ale aj jeho hygienu a jednoduchšiu údržbu. Zároveň sa očakáva, že predĺži životnosť celej konštrukcie a spríjemní samotné kúpanie pre návštevníkov. Informoval o tom portál Žilinak.
Práce trvajú od mája, otvorí sa podľa počasia
Rekonštrukcia sa začala v máji a zhotoviteľ má na dokončenie 60 dní od odovzdania staveniska. Hodnota prvej etapy dosahuje 160 809 eur bez DPH, čo s daňou predstavuje približne 200 000 eur. V cene sú zahrnuté všetky potrebné činnosti – od prípravy staveniska, cez samotnú montáž fólie, úpravy technológie bazéna, až po skúšky, revízie a finálne upratanie priestoru.
Aj napriek stavebným zásahom by kúpalisko malo otvoriť v obvyklom letnom termíne. Kľúčovým faktorom zostáva počasie, ktoré každý rok ovplyvňuje spustenie a napúšťanie bazénov. Žilina však pripravuje aj komplexnejšie zmeny v celom areáli.
Do pár rokov sa kúpalisko zmení na nepoznanie
Súčasné práce na vonkajšom bazéne sú iba malou časťou rozsiahlejšieho projektu, ktorý pripravuje Žilina. Mesto totiž už pred časom vyhlásilo architektonickú súťaž na kompletnú revitalizáciu areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Cieľom je vytvoriť modernejší športovo-rekreačný komplex, ktorý bude fungovať počas celého roka.
Projekt sa netýka iba jedného nového bazéna. Víťazný návrh počíta s výraznou premenou celého približne 2,25-hektárového areálu, vrátane reorganizácie priestorov, nových objektov aj oddychových zón.
V druhej fáze súťaže architekti detailnejšie rozpracovali najmä dostavbu tréningového 25-metrového bazéna, wellness, sáun či nového vstupu do letného kúpaliska. Mesto zároveň chce zanechať pôvodný charakter plavárne. Budova patrí medzi významné stavby v Žiline a od roku 2008 je vedená ako mestská pamätihodnosť. Zaujímavosťou je, že je najstaršou plavárňou s krytým 50-metrovým bazénom s olympijskými parametrami na Slovensku.
Zachovať sa má aj známe umelecké dielo od Andreja Barčíka na čelnej stene bazénovej haly. Prvé veľké stavebné práce by sa mohli začať v roku 2028.
Práve vtedy je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná realizácia novej prístavby krytého 25-metrového bazéna. Samotná modernizácia letného kúpaliska má nasledovať neskôr, približne v rokoch 2029 až 2030. Predtým bude mesto ešte pripravovať projektovú dokumentáciu a vybavovať stavebné povolenia.
