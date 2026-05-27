Začali s opravami bazéna, v pláne majú oveľa viac. Známe kúpalisko čaká modernizácia za milióny

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Martin Cucík
Kúpalisko v Žiline upravujú na novú sezónu. V pláne je však do pár rokov kompletná rekonštrukcia areálu.

V mestskom kúpalisku v Žiline sa rozbehli úpravy, ktoré majú zlepšiť stav areálu pred letnou sezónou. Prvé práce sa sústredili na hlavný vonkajší plavecký bazén, pričom mesto uisťuje, že prevádzka by mala byť pripravená v štandardnom termíne ako po minulé roky.

Na veľkom bazéne sa aktuálne inštaluje fólia. Nejde o opravu poškodenej vrstvy, ale o doplnenie prvku, ktorý tam doteraz vôbec nebol. Nový povrch má zlepšiť nielen vzhľad a technické vlastnosti bazéna, ale aj jeho hygienu a jednoduchšiu údržbu. Zároveň sa očakáva, že predĺži životnosť celej konštrukcie a spríjemní samotné kúpanie pre návštevníkov. Informoval o tom portál Žilinak.

Práce trvajú od mája, otvorí sa podľa počasia

Rekonštrukcia sa začala v máji a zhotoviteľ má na dokončenie 60 dní od odovzdania staveniska. Hodnota prvej etapy dosahuje 160 809 eur bez DPH, čo s daňou predstavuje približne 200 000 eur. V cene sú zahrnuté všetky potrebné činnosti – od prípravy staveniska, cez samotnú montáž fólie, úpravy technológie bazéna, až po skúšky, revízie a finálne upratanie priestoru.

Foto: TASR – Erika Ďurčová

Aj napriek stavebným zásahom by kúpalisko malo otvoriť v obvyklom letnom termíne. Kľúčovým faktorom zostáva počasie, ktoré každý rok ovplyvňuje spustenie a napúšťanie bazénov. Žilina však pripravuje aj komplexnejšie zmeny v celom areáli.

Do pár rokov sa kúpalisko zmení na nepoznanie

Súčasné práce na vonkajšom bazéne sú iba malou časťou rozsiahlejšieho projektu, ktorý pripravuje Žilina. Mesto totiž už pred časom vyhlásilo architektonickú súťaž na kompletnú revitalizáciu areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Cieľom je vytvoriť modernejší športovo-rekreačný komplex, ktorý bude fungovať počas celého roka.

Projekt sa netýka iba jedného nového bazéna. Víťazný návrh počíta s výraznou premenou celého približne 2,25-hektárového areálu, vrátane reorganizácie priestorov, nových objektov aj oddychových zón.

Foto: Fb/Slovenská komora architektov

V druhej fáze súťaže architekti detailnejšie rozpracovali najmä dostavbu tréningového 25-metrového bazéna, wellness, sáun či nového vstupu do letného kúpaliska. Mesto zároveň chce zanechať pôvodný charakter plavárne. Budova patrí medzi významné stavby v Žiline a od roku 2008 je vedená ako mestská pamätihodnosť. Zaujímavosťou je, že je najstaršou plavárňou s krytým 50-metrovým bazénom s olympijskými parametrami na Slovensku.

Zachovať sa má aj známe umelecké dielo od Andreja Barčíka na čelnej stene bazénovej haly. Prvé veľké stavebné práce by sa mohli začať v roku 2028.

Práve vtedy je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná realizácia novej prístavby krytého 25-metrového bazéna. Samotná modernizácia letného kúpaliska má nasledovať neskôr, približne v rokoch 2029 až 2030. Predtým bude mesto ešte pripravovať projektovú dokumentáciu a vybavovať stavebné povolenia.

Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
